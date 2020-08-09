Zehra, ‘Cennet Çiçek’ şarkısıyla müzik dünyasına füze gibi girdin. Şarkının klibi 350 milyon görüntülenmeyi geçti. Birden gelen şöhret, ne hissettiriyor sana?

Ahhh! Çok teşekkür ederim (Gülüyor). Hem güzel hem de zor. Birçok insan sizi desteklerken bazıları da maalesef köstek olabiliyor, sizi ve şarkınızı kötüleyebiliyor... Yaptığınız işi beğenseler bile, sırf moralinizi bozmak için “Kötü” diyebiliyorlar. Ama ben yine de kötü yanlarına değil iyi yanlarına odaklanıyorum. Beni destekleyenleri dikkate alıyorum. Çok sevenim var, sağ olsunlar. Bu da beni çok mutlu ediyor.

BEN NE DERSEM DİYEYİM HERKES İNANMAK İSTEDİĞİNE İNANACAK

Evet “Sesi kendi sesi değil, teknik ve dijital düzenlemelerle bu şekilde çıkıyor” diyenler oldu… Bunlar motivasyonunu düşürüyor mu?

Hayır, açıkçası hiç kötü hissetmiyorum o konularda. Çünkü ben ne dersem diyeyim, onlar yine inanmak istediğine inanacak, söylemek istediklerini söyleyecek. İlk konserim bu akşam Yalıova’da olacak. Herkes canlı canlı dinleme fırsatı bulacak ve gerçek anlaşılacak.

Bu şarkıyı ilk duyduğunda ne hissettin ve hangi duygularla okumaya karar verdin?

Bir Instagram hikayesinde görmüştüm. Zaten kendi YouTube kanalım vardı. Oraya bilinen şarkıları cover’layıp yüklüyordum. ‘Cennetten Çiçek’i duyunca inanılmaz etkilendim. Hemen o gece telefonumla kaydettim. Hiç öyle “Bu şarkı büyük patlar” gibi hislerim de yoktu. Ama şarkıyı o kadar severek okudum ki o duygu geçti herkese.

BİR ŞEYİN OLMASI GEREKİYORSA ÖNÜNDE BİRÇOK ENGEL OLSA DA O YİNE OLUR

Çoğu insan ilk kez seninle duydu bu şarkıyı. Sen okuduktan sonra bu kadar popüler olması, sadece severek okuduğun için mi yani?

Hani ‘Nasipten öteye köy yok’ diye bir deyim var ya ben ona çok inanıyorum. Bilal Sonses okudu benden önce, başka bir beyefendi daha okudu. Ama onlarda değil bende patladı şarkı. Bana nasipmiş demek ki.

Pandemi sürecinin olumlu ya da olumsuz bir etkisi oldu mu sence?

Zannetmiyorum. Bir şeyin olması gerekiyorsa önünde bir sürü engel olsa da o şey zaten olacaktır. Ben buna çok kalpten inanıyorum.

En başa dönersek, hikayeni merak ediyorum. Biraz kendini anlatır mısın?

1998’de Mersin’de doğdum. Liseyi orada, Güzel Sanatlar Lisesi’nde okudum. Ardından Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ne girdim. Bu yıl da mezun oldum. Hep müzik vardı hayatımda.

Nasıl bir ailede büyüdün?

Çocukluğumun çok güzel geçti. Ben sokakta oynama fırsatı bulan son kuşaktan olabilirim. Zaten çok sakin bir mahalledeydi evimiz. Karşı komşumuzun çocukları ve kuzenlerimle hep sokaktaydık. Benden küçük iki kız kardeşim var. Babamı 2014 yılında bir trafik kazasında kaybettim.

BEN HEP BABAMIN GAZIYLA YÜRÜRDÜM, O GİDİNCE KENDİ KENDİME CESARET VERDİM

Çok üzücü… Babanı kaybetmenin seni en çok hangi konularda etkilediğini düşünüyorsun?

Erken büyüdüm. En büyük etkisi o oldu. Daha 16 yaşındaydım. Ben her konuda babamdan tam destek görürdüm. Hep onun gazıyla yürürdüm. O gidince kendi kendime cesaret vermek zorunda kaldım.

Şarkı söylemek çocukluk hayalin miydi?

Kesinlikle! Etraftan da sesimin güzel olduğu hep söylenirdi. Her deodorant şişesi benim mikrofonumdu. Bir de babam çok destek olurdu bu konuda. Ne zaman bir düğüne, davete gitsek, hemen beni sahneye çıkarırdı, “Hadi kızım bir şarkı söyle” diye. Tabii ben o ilgiyi o yaşlarda görünce onu hep istedim. “Ben sanatçı olacağım, şarkıcı olacağım” derdim.

Bu şarkıdan önce profesyonel girişimlerin olmuş muydu?

Hayır, hiç olmadı. Çünkü büyüdükçe biraz zor olduğunu, çok sorumluluk gerektirdiğini düşündüm. Açıkçası cesaretim biraz kırılmıştı. Bu hayalimi geri plana atıp, müzik öğretmenliğine yönelmiştim. Ama hayat öyle bir şey ki siz plan yaparken bir anda yolunuzu değiştirebiliyor. Şarkı, hiç beklemediğim bir anda patladı ve ben çocukluk hayalime geri döndüm.

İlk kim fark etti? Kim ulaştı sana?

‘Cennetten Çiçek’ kanalımda patlayınca birçok şirket yazdı, hiçbirine cevap vermedim. Ama Erol Köse arayınca, onu bildiğim ve ona güvendiğim için hiç düşünmedim. Bana her konuda çok destek oldu ve oluyor.

“Senin için Türkiye’nin en büyük Z kuşağı fenomeni” dendi. Sen de böyle hissediyor musun?

Hiçbir şekilde kendimi büyük görmüyorum, bu görecelidir. Başkalarının beni böyle görmesi tabii ki çok mutlu ediyor. Ama ben hiçbir zaman “Ne oldum?” demem “Ne olacağım?” derim. Umarım buradan daha iyi yerlere giderim. Tek temennim bu.

HİÇ ŞIMARIK DEĞİLİM OLMAK DA İSTEMEM

Kendini fenomen gibi hissediyor musun?

Öyle söylemek egolu gelir bana. Ben sadece şu anki başarımın mutluluğunu yaşıyorum.

Biraz tatlı bir şımarıklığı da hak ediyorsun, niye ego olsun ki bu?

Çok teşekkür ederim, bunu çevremdeki herkes söylüyor ama ben hiç öyle biri değilim. Bende şımarıklık hiçbir konuda olmuyor. Olmasın da zaten. İstemiyorum şımarmayı.

Yaptığın müzik, dinlemeyi sevdiğin müzik mi? Sen, kimleri dinliyorsun?

Ebru Gündeş’e çok hayranım. İnanılmaz seviyorum. Tarz olarak pop da caz da türkü de arabesk de sever ve dinlerim.

Aleyna Tilki’yi nasıl buluyorsun?

Aleyna, bence bu dünyayı çok iyi kavradı ve altından güzel kalktı. Çok başarılı buluyorum.

‘CENNETTEN ÇİÇEK’İ OKURKEN BABAMI DÜŞÜNÜYORUM

Şarkı sözlerin hem flörtöz, hem muzip, hem romantik… Bu ifadeler seni de yansıtıyor mu?

Aslında bu şarkı ilk anda bir sevgiliye söylenen bir şarkı gibi ama ben bunu okurken babamı düşünüyorum hep. Herkesin hayatında kimsenin bilmediği öyle acılar var ki… O yüzden bu şarkının sözleri beni çok iyi anlatıyor. Gerçekten tam da şarkımdaki gibi, acılara yürüyor korkmuyorum!

EN SEVDİĞİM UYGULAMA INSTAGRAM

Müzik dışında nelerle ilgileniyorsun?

Genel olarak hep müzikle ilgileniyorum. Arkadaşlarımla vakit geçirmeyi, bowling oynamayı çok seviyorum.

Sosyal medyada en sevdiğin uygulama hangisi?

Kesinlikle Instagram. Bayılıyorum…

SEVGİLİM YOK AMA PLATONİKLERİMİZ OLDU TABİİ

Bir şarkında “Bensiz yapama” diyorsun. Hiç böyle hissettiğin biri oldu mu hayatında?

Yaşım çok küçük olduğu için aşktan konuşmaya çekiniyorum (Gülüyor).

Ama hepimiz ilkokul sıralarında başlarız aşık olmaya… O duygunun sendeki karşılığını merak ediyorum.

Heyecan… Görünce ellerinin ayaklarının titremesi, mide bulantısı… Tanımlayamıyorum ama güzel bir şey olduğunu biliyorum.

Sevgilin var mı?

Yok, şu anda yok ama daha önce platoniklerimiz oldu tabii (Gülüyor).

Olsa nasıl biri olsun istersin?

Şefkatli olsun, kalbi güzel olsun. Beni anlasın isterim. Dış görünüşü hiç önemli değil.

AMAN AMAN GÜZEL DEĞİLİM, KENDİMİ NORMAL BULUYORUM

Kendini güzel buluyor musun?

Normal buluyorum… “Aman aman güzelim” diyemem. Biraz balık etliyim. Hatta daha kiloluydum ama son dönemde biraz kilo verdim.

Yakın çevrenden bu konuda bir yönlendirme oluyor mu? Zayıflık hepimize dayatılan bir şey maalesef…

Çevremdeki insanlar tabii ki “Daha zayıf olsan daha güzel olur, dış görünüş önemli” dediler ama hiçbir zaman beni incitecek şekilde bir söylemde bulunmadılar.

ŞARKIM ASLINDA İKİ KERE PATLADI

Çok deneyimli isimler bile artık albüm yapmıyor pek. Sen albüm yapma cesaretini nasıl buldun?

Ya öyle bir şey oldu ki ‘Cennetten Çiçek’ önce YouTube’da patladı, sonra remix’i yapılınca yeniden patladı. Bir sabah uyandığımda şarkının remix’i her yerdeydi. Yani bu şarkı aslında iki kere patladı. Resmen bir akım oluştu ve çekineceğim bir şey yoktu artık albüm için.

Kendine en çok güvendiğin konular neler?

Galiba bunu hiç düşünmedim. Ben, her şeye önce bir tereddütle yaklaşırım. “Yapsam mı yapmasam mı?” diye çok düşünürüm. Ama çok çalışkanım. Onu söyleyebilirim. Bir şeyi istiyorsam onun için gerçekten çok çalışıyorum…

ARTIK BU YOLA GİRDİM BAŞARILI OLMAK İSTİYORUM

Bundan sonra neler yapmak istiyorsun? Gelecekten neler bekliyorsun?

Tek hayalim, hedefim başarılı olmak! Artık bu yola girdim ve bu işte başarılı olmak istiyorum. Binlerce insanla birlikte şarkılarımı söylemek, sevilen ve sayılan bir insan olmak istiyorum.

“Bundan sonra okuyacağım şarkılar ‘Cennetten Çiçek’in etkisini yaratır mı acaba?” gibi endişelerin oluyor mu?

İster istemez oluyor. Ama ben hayatın bana getireceği her şeye gönüllüyüm. Hayat bu… Belki ne yapsam da bu şarkının üzerine bir daha çıkamam, belki çok daha ötesine geçerim. Korkular hep olur ama dediğim gibi, ben her şeye gönüllüyüm.

Kısa kısa…

Burcun ne?

Akrep burcuyum.

En sevdiğin yemek hangisi?

Yaprak sarma, mantı ve çiğ köfte.

Canlı konserini ilk izlediğin sanatçıyı hatırlıyor musun?

Sanırım Hadise konseriydi.

“Bugün konseri olsa koşa koşa giderim” dediğin kişi kim?

Ebru Gündeş

En sevdiğin renk ne?

Siyah ve beyaz.

Hangi takımı tutuyorsun?

Beşiktaşlıyım.

Seni en kolay ne üzer?

Sevdiğim bir insanın bana yalan söylemesi.

Nasıl biri arkadaşın olamaz?

İki yüzlü biriyle asla arkadaş olamam.