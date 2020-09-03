Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile önceki akşam Bebek’te bir mekandan çıkarken görüntülendi. Ancak Kadayıfçıoğlu’nun koruması ile şoförü, fotoğraf çeken muhabirlere şöyle bağırdı: “Siz kim oluyorsunuz da, Zehra Hanım’dan izin almadan fotoğrafını çekiyorsunuz? O makineyi bir daha sakın kaldırmayın. Arabanın içindeki beyefendi ve hanımefendiyi görüntülemeniz yasak.”

Koruma sinirine hakim olamazken, genç çiftin sessiz kalması dikkat çekti. Zehra Çilingiroğlu’nun aracın içinde gerildiği gözlerden kaçmadı.