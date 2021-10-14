Diğer Sporlar Zekeriya Akdoğan koronavirüse yenik düştü

Zekeriya Akdoğan koronavirüse yenik düştü

Diğer Sporlar

Zekeriya Akdoğan koronavirüse yenik düştü

Eski milli atletlerden Zekeriya Akdoğan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığı nedeniyle vefat ettiği açıklandı.

14 Ekim 2021, Perşembe 19:26 Son Güncelleme:
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Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, milli atlet Zekeriya Akdoğan yakalandığı Kovid-19 nedeniyle 17 gün yaşam mücadelesi verdi. Vefat eden eski milli sporcunun cenazesi yarın Konya'da Kurtuluş Mezarlığı'nda defnedilecek.

1966 yılında Konya'da doğan Akdoğan, yurt içi ve yurt dışı birçok organizasyonda önemli başarılar elde etti.

Açıklamada "Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve atletizm camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

AA

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