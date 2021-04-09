Zeki Çetin hayatını kaybetti! Acı haberi Bülent Ersoy duyurdu

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hayatı felç etmiş durumda. Koronavirüse yakalanan isimlerden biri olan usta sanatçı Zeki Çetin, bir süredir tedavi altındaydı. Çetin’den bugün kötü haber geldi. Acı haberi yakın dostu Bülent Ersoy, Instagram hesabından bir paylaşım yaparak duyurdu. Ersoy, “Bugün sadece musikiye büyük emekler vermiş bir sanatçıyı değil; önce dostum, sonra can arkadaşımı tüm dünyanın başına musallat olmuş virüs yüzünden kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Sofrası bol, gönlü gani, insan sever insan Zeki Abi’cim. Mekânın cennet, melekler yoldaşın, kabrin nurla dolsun. Notalar, güfteler, besteler sensiz kaldı” ifadelerini kullandı.

HAYAT ARKADAŞI TEDAVİ ALTINDA

Öte yandan, posta.com.tr’nin edindiğini bilgiye göre Zeki Çetin’in hayat arkadaşı, Semra Çetin’in de koronavirüs olduğunu ve tedavi altında olduğu öğrenildi.