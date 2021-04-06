2020 yılının Haziran ayında sarı lacivertli takımla yollarını ayıran ve o günden bu yana herhangi bir takım çalıştırmayan Sırp antrenör, CSKA Moskova'nın gündeminde yer alıyor. Rus basınında yer alan habere göre; CSKA Moskova, baş antrenör Dimitris Itoudis'in takımdan ayrılması durumunda Zeljko Obradovic'e teklifte bulunacak.

İtalya'da yayınlanan "Backdoor Podcast" isimli yayında konuya dair gelişmeleri paylaşan kulübe yakın İtalyan gazeteci Orazio Francesco Cauchi, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Dimitris Itoudis ile yollar ayrılması durumunda en ciddi adayın Zeljko Obradovic olduğunu öne sürdü.

Zeljko Obradovic, CSKA Moskova'nın başına geçmesi durumunda efsanesi olduğu THY Euroleague'e geri dönmüş olacak. Zeljko Obradovic, 2013-2020 yılları arasında 7 yıl Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı. THY Euroleague'de 9 şampiyonluğu bulunan Sırp antrenör, 2017 yılında Fenerbahçe'ye de Euroleague şampiyonluğu yaşatmıştı.

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