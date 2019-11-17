THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko Rusya deplasmanında CSKA Moskova'ya 88-70 kaybetti. Üçüncü çeyreğinde farkın 9 sayıya çıktığı esnada televizyon molası geldi. Deneyimli koç mola sırasında adeta takımına ateş püskürdü. Obradovic'in küfürlü konuşması canlı yayına yansıdı. Mola esnasında oyuncularına öfkesini gösteren Obradovic,

"İyi oyuncular… İyi oyuncularsınız. Kendi gözünüzde iyi oyuncularsınız. Hepiniz s...! S..., tamam mı? Milyon kere tekrarlamamı istiyor musunuz? S... Gigi Datome! Tamam mı? Utanmalısınız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Fenerbahçe Beko, 8. maçında 6. mağlubiyetini alırken, Rusya ekibi ise 6. kez sahadan galip ayrıldı.

(Skorer)