Zencefil tozu nasıl kullanılır? Toz zencefilin faydaları nelerdir?

Vücut ısısını arttıran zencefil vücuttaki toksinlerin de dışarı atılmasını sağlar. Özellikle kanser hastaları da zencefil tozunu rahatlıkla kullanabilirler. Çünkü kemoterapiden dolayı oluşan mide bulantısı ve kusmaya da zencefil tozu iyi gelir. Zencefil tozu bağırsaklardaki gazı da kolay bir şekilde söktürür.

Sağlık açısından pek çok yararı olan zencefil hem taze hem de toz halinde bulunur. Güçlü bir koku ve lezzete sahip olan zencefil tozu ince ve kirli beyaz bir renktedir. Zencefil tozu bir yıla kadar tazeliğini de korumaktadır. Toz zencefil hem yemeklerde hem de çaylarda rahatlıkla kullanılır.

Çay yapmak için kullanılan toz zencefilin miktarının doğru ayarlanması gerekir. Ayrıca toz zencefil kozmetik sektöründe sıklıkla kullanılıyor. Yemeklerde aroma vermek için de toz zencefil kullanılmaktadır. Toz zencefil baharat olarak soslarda, salatalarda ve yemeklerde rahat bir şekilde kullanılabilir. Zencefil tozu ile çeşitli ekmekler ve bitki çayları da yapılabilir.

Toz zencefilin faydaları nelerdir?

Toz zencefilin faydaları saymakla bitmez. Özellikle hamilelik döneminde çok tüketilen toz zencefil bulantı ve kusma tedavisinde kullanılır. Hazımsızlık, ishal ve karın ağrısının önlenmesinde kullanılan toz zencefil mide sorunlarını ortadan kaldırır. Toz zencefil yağ yakılmasını sağlıyor. Bu yüzden hızlı bir şekilde kilo veriliyor.

Güçlü bir antioksidan olan toz zencefil bağışıklık sistemini de güçlendiriyor. Toz zencefil C vitamini açısından da zengindir. Enfeksiyonlar ile mücadelede toz zencefil yoğunlukla kullanılır. Özellikle soğuk algınlığı, enfeksiyon hastalıkları ve salmonella gibi enfeksiyonları yok etmek için toz zencefil kullanılır. Ayrıca her sabah toz zencefil tüketmek zeka düzeyini arttırarak Alzheimer hastalığına yakalanma riskini azaltıyor. Toz zencefil yumurtalık kanserini de hızlı bir şekilde tedavi eder.

Toz zencefil ile ilgili bilinmeyen faydalar

Toz zencefilin saymakla bitmeyen pek çok yararı bulunmaktadır. Özellikle Polikistik Over Sendromu olan kişiler yumurtalık kistlerini küçültmek için toz zencefil ve limon suyu ile toz kürler kullanabilirler. Toz zencefil yumurtalık kistlerinin tedavisinde kullanılır. Karaciğer fonksiyonlarının da arttırılmasında önemli rol oynayan toz zencefil karaciğer sağlığını korumaktadır.

Zencefil tozu menstrual krampları azalttığı gibi baş ağrısının da azalmasına da yardımcı olur. Mide tahrişlerini gideren toz zencefil göğüs ağrılarını da dindirir. Midedeki tahrişi de önleyen toz zencefil şişen ağrılı eklemlerin tedavisinde kullanılıyor. Obezite tedavisinde kullanılan toz zencefil hızlı bir şekilde yağ yakılmasını da sağlıyor. Migren ağrılarını azaltan toz zencefil akne tedavisi ve idrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde de kullanılıyor.

Toz zencefil çayı nasıl hazırlanır?

Toz zencefil çayının pek çok yararı bulunmaktadır. Sıcak bir suyun içerisinde biraz toz zencefil eklenerek bu şekilde 5 dakika demlenmeye bırakılır. Hazırlanan ve demlenen toz zencefil çayı bal ile tatlandırılır. Bu çayın üzerine ise limon dilimi eklenir. Toz zencefil ile hazırlanan çay taze çay ile demlenen çaya göre daha yoğun bir tada sahiptir. Serotonin hormonlarını arttıran toz zencefil kaygı bozuklukları, endişe ve depresyon tedavisinde kullanılır. Toz zencefil çoğu zaman çayların içerisinde tüketildiği takdirde çok daha yararlı olabilir. Bu şekilde günde en az bir defa toz zencefil çayı tüketilmelidir.

Zayıflamak isteyen kişiler çoğunlukla toz zencefil tüketebilirler. Yağ yakıcı bir özelliğe sahip olan toz zencefil baharat olarak kullanılabilir. Metabolizmayı hızlandıran toz zencefil kilo vermeye yardımcı olmaktadır. Toz zencefil tokluk hissi vererek kan şekerini dengeler. Zayıflamaya katkı sunan toz zencefil diyet programlarında mutlaka yer almalıdır.

B1 vitamini açısından zengin olan toz zencefil sindirim sisteminin de hızlanmasına yardımcı olur. Bu şekilde kolay ve hızlı bir şekilde kilo verilebilir. Kilo vermek isteyen kişiler günde 2 bardak zencefil çayı içmeliler. Bunun yanında diyet ve spor ile hızlı ve kolay bir şekilde kilo verilir. Özellikle obezite tedavisinde de zencefil tozu çayı kullanılır. Toz zencefil çayı kilo verme hızını da arttırır.





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