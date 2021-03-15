Yemek Zencefilli kurabiye tarifi ve yapılışı: Zencefilli kurabiye nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?
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Zencefilli kurabiye tarifi ve yapılışı: Zencefilli kurabiye nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?

Yemek

Zencefilli kurabiye tarifi ve yapılışı: Zencefilli kurabiye nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?

Zencefilin eşsiz kokusu ve lezzeti kurabiyelerinizde de olsun isteyenler zencefilli kurabiye tarifi ile eşsiz lezzetler yapıyor. Zencefil sevenler zencefille kurabiye nasıl yapılır merak ediyor. Peki, kaç dakikada pişer? Her lokmasında ayrı bir lezzet bulacağınız zencefilli kurabiye tarifi, yapılışı, hazırlanışı, malzemeler ve püf noktası...

15 Mart 2021, Pazartesi 15:32 Son Güncelleme:
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Tadını çok seveceğiniz zencefilli kurabiye tarifi enfes bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için zencefilli kurabiye tarifi arıyor ya da zencefilli kurabiye nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Zencefilli kurabiye tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

ZENCEFİLLİ KURABİYE TARİFİ

Zencefilli kurabiye malzemeleri

  • 125 gr yumuşatılmış tereyağı
  • 110 gram esmer şeker
  • 3 su bardağı un
  • 1 yumurta sarısı
  • 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
  • 3 çay kaşığı toz zencefil
  • Yarım su bardağı bal

Üzeri için

  • 240 gram pudra şeker
  • 1 yumurta akı
  • 1 çay kaşığı limon suyu

Zencefilli kurabiye yapılışı

Yemek tarifleri arasında çocukların beğenerek yiyeceği güzel bir kurabiyedir. Tereyağı, şeker ve yumurta sarısını mikserle çırpın. Bal, un ve kabartma tozunu ekleyip iyice karıştırın. Gerekirse un veya bal ilavesi yapın. Hamuru unlanmış tezgahta 5 mm kalınlığında açın. Kalıpla keserek yağlı kağıt serili tepsiye dizin ve önceden ısıtılmış 160 dereceye ayarlı fırında 15 dakika pişirin. Soğumaya bırakın. Yumurta akını ve limon suyunu mikserle çırpın. Pudra şekeri azar azar ekleyip koyulaşıncaya kadar çırpmaya devam edin. Yağlı kağıttan yapılmış külaha doldurup kurabiyeleri dilediğiniz gibi süsleyin.

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