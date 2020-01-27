Zengin krallık: Brunei

Brunei’de ne yenir?

Brunei ovaları ve okyanus kenarı sahili ile tam bir deniz ürünü ve meyve cennetidir. Tatlı tropik meyveler mango, membangan, papaya, karpuz, durian, kembayau, Brunei kirazı ve rambutan ülkede bol miktarda yetişir. Gıda, Malezya, Çin ve Hint mutfaklarından yerel lezzetleri harmanlamaktadır. Bölgede tipik olarak, çoğu yemek ya pirinç veya erişte ile servis edilir. Genellikle baharatlı yemekler revaçtadır. Brunei'de alkol yasalara aykırıdır ve satılmamaktadır.

Bambu Tavuk

Bambu Tavuk Borneo'ya özgüdür ve uzun zamandır Iban kabilesi tarafından yapılmaktadır. Kesilmiş marine edilmiş tavuk, soğan ve baharatlar bambu borular içine doldurulur ve bambu yaprakları ile kaplanır. Daha sonra bambu açık bir ateşin üstünde pişmeye bırakılır. Bu yavaş pişmiş yemeğin lezzetine doyamayacaksınız.

Nasi Lemak

Güney Doğu Asya mutfağında bulunan en yaygın malzemelerden yapılan klasik bir Malay yemeğidir. Hindistan cevizi sütü içinde pişirilen kokulu pirinç, pandan yaprağı içine sarılmış sambal (baharatlı bir tatlı biber salçası), balık veya kızarmış tavuk ile servis edilir. Brunei'nin ulusal yemeği, Ambuyat, tapyoka nişastasına benzer bir dokuya sahiptir. Ambuyat, mangodan yapılmış veya baharatlı çok çeşitli soslarla birlikte yenir.

Brunei’de gezilecek yerler

Brunei çevresel ve kültürel açıdan zengin bir krallık. Ülkede keşfedilecek pek çok şey bulabilirsiniz. Ülkeye yapılan ziyaretlerin çoğu, başkent Bandar Seri Begawan’a yapılmaktadır. Burada köyleri ve muhteşem tapınakları görebilirsiniz. Güney Çin Denizi'nde yüzmenin keyfini yaşayabilir veya yemyeşil ormanların inanılmaz vahşi doğasını keşfedebilirsiniz. Kraliyet ailesi dünyanın en zenginlerinden biridir. Istana Nurul Iman, Brunei sultanının resmi konutudur ve dünyanın en büyük konut sarayı olan Versailles Sarayı'nın dört katı büyüklüğündedir. Sarayda toplam 1.788 oda bulunmaktadır.

Jame'asr Hassanıl Bolkıah Camisi

Güneydoğu Asya'daki en güzel cami, Kiarong camisi olarak bilinen Jame'Asr Hassanil Bolkiah'dır. Caminin 29 gerçek altın kubbesi, 4 minaresi bulunmaktadır. Bu cami Brunei'deki en büyük camidir.

Omar Alı Saıfuddıen

Ömer Ali Seyfeddin Camisi, Brunei'nin resmi olmayan dönüm noktası ve krallığın en önemli İslami merkezidir.

Kampong Ayer

Penambang su taksisi kiralayarak Brunei Nehri boyunca gezebilir, dünyanın en büyük su köyü olan Kampong Ayer'e gidebilirsiniz.

Kraliyet Regalia Müzesi

Bu müze, kraliyet ailesinin hazinesinden eşyalar içerir. Sergide, altın kaplama kılıçlardan tahtlara, devlet başkanları tarafından resmi törenlerde kullanılan taçlara ve mücevherlere kadar birçok eşya sergilenmektedir.

Jerudong Parkı

İçinde golf sahası, polo kulübü ve diğer birçok eğlence türü bulunan bu eğlence merkezini gezebilirsiniz. Yüzme havuzunda yüzebilir veya ata binebilirsiniz. Eşsiz bir kültür ve doğal güzellikler sunan Brunei’de daha yakından tanımak isteyebilirsiniz.