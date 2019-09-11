Zenginliğin böylesi!

Kanadalı rapçi Drake’in (32) en sevdiği dizi ‘Top Boy’ 2013’te yayından kaldırılmıştı. Kişisel serveti 150 milyon dolar olan Drake, dizinin yapımcısı Ronan Bennett’i arayıp masrafları ödeyeceğini söyledi. Bunun üzerine kadro yeniden bir araya getirilerek yeni sezon çekildi. Dizi cuma günü Netflix’te gösterime girecek.

Top Boy dizisi