Zenginliğin böylesi!
'Çok zengin olsaydınız neler yapardınız?' sorusuna hepimizin vereceği farklı cevaplar vardır elbet. Rap şarkıcısı Drake'in ise zenginlik konusundaki vizyonu hepimizden geniş çıktı...
Kanadalı rapçi Drake’in (32) en sevdiği dizi ‘Top Boy’ 2013’te yayından kaldırılmıştı. Kişisel serveti 150 milyon dolar olan Drake, dizinin yapımcısı Ronan Bennett’i arayıp masrafları ödeyeceğini söyledi. Bunun üzerine kadro yeniden bir araya getirilerek yeni sezon çekildi. Dizi cuma günü Netflix’te gösterime girecek.
Top Boy dizisi