45 yıllık sanatçı Coşkun Sabah karantina nedeniyle iptal olan konserleri nedeniyle maddi olarak büyük zararda olduğunu açıkladı. Kanal D’deki ‘2. Sayfa’ya konuşan Sabah “Şimdi rakam söylemek istemiyorum. Ama giden para büyük. Hazıra dağ dayanmaz. Sanırım en fazla 3 ay dayanırım. Sonrası meçhul. Ne yapacağım bilemiyorum. Bakmakla yükümlü olduğum bir ailem var” dedi.

Coşkun Sabah 1989-1995 arasında en çok satan albümlere imza attı. Parasını gayrimenkule yatırdı. Kira gelirleri olan sanatçı aynı zamanda halı sahalar ve sinema salonları işleterek servet yaptı. Yazdığı şarkıların teliflerinden de düzenli geliri olan Coşkun Sabah 2007’de boşandığı 19 yıllık eşi Ceyda Sabah’a 4 lüks daire, 1 dükkan, 2.5 milyon TL vermişti.





Simge de katıldı

Coşkun Sabah’ın bu açıklaması sosyal medyayı salladı. Sabah’a gelen yorumlar şöyleydi: “İstersen aramızda para toplayıp sana verelim usta”, “Sen 3 ay dayanırsan biz ne yapalım”, “Bu kadar yıl boşuna mı çalıştın?”, “Sana hit şarkıların yeter”, “Parayı eski eşine kaptırdın, ona mesaj mı yolluyorsun?”, “Kaça yazıp yollayalım Coşkun abi, çok üzüldüm”, “Ne kadar tutumlu olduğunu cümle alem biliyor.”

Pop yıldızı Simge Sağın ise “45 yıllık usta böyle söylüyorsa, biz ne yapalım? Ölelim bari. Çok şaşırdım. Ben de ev ve araba kredimi ödemeye çalışıyorum” dedi.