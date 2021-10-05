Zenginlik sembolü! 2 bin 700 yıllık keşif

Kudüs'ün Armon Hanatziv semtindeki bir kazı alanında, bölgede yeni bir turizm kompleksi inşa edilirken kireçtaşı tuvalet kabini ortaya çıkarıldı. İsrail Antik Eserler Dairesi kazı müdürü Yaakov Billig, "Antik çağda özel bir tuvalet kabini çok nadirdi ve bugüne kadar sadece birkaçı bulundu" dedi.

Yalnızca zenginlerin tuvaletleri karşılayabildiğini aktaran Billig, "Bin yıl sonra, Mişna ve Talmud, kime zengin deneceğine dair çeşitli kriterler ortaya koydu. Haham Yossi de, zengin olmanın 'masasının yanında tuvalete sahip olmak' olduğunu öne sürmüştü” diye konuştu.

ANTİK BİR KRALİYET MÜLKÜ

Banyonun, ortasında bir delik bulunan, derin bir foseptik tankının üzerine yerleştirilmiş oymalı bir taş tuvalete sahip olduğu söylendi.

IAA, tuvaletin Birinci Tapınak Dönemi'ne kadar uzandığını ve MÖ 7. yüzyılda varlık gösteren 'antik kraliyet mülküne' ait olduğuna inanıldığını kaydetti.

İsrail Eski Eserler Dairesi müdürü Eli Eskosido şunları söyledi: “Tuvaletler gibi bugün bizim için sıradan olan bir şeyin, Yahuda krallarının hükümdarlığı sırasında nasıl lüks bir eşya olduğunu görmek büyüleyici. Kudüs şaşırtmaktan asla vazgeçmiyor. İnsan bu nefes kesici manzarayı sadece hayal edebilir.”

IAA, tuvaletin altındaki septik tankta, "Bize İlk Tapınak halkının yaşam tarzlarını, yeme alışkanlıklarını ve aynı zamanda eski hastalıkları öğretebilecek" bir dizi çanak çömlek parçaları ve hayvan kemikleri de keşfedilebileceği bilgisini verdi.



