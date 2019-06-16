Zerrin Özer evlendi

Zerrin Özer (61), bir süredir birlikte olduğu sevgilisiyle bu akşam nikah masasına oturdu.

Zerrin Özer geçen aylarda “Çok yakında duyarsınız güzel haberleri. Evlilik teklifi aldım. Uzun zamandır bir ilişkim var, hiçbir zaman görüntülenmedik dışarıda. İki seneye yaklaşıyor ilişkimizin başlayalı. Sevgilim bizim camiadan değil."

"KALBİMİN VE YOLUMUN YOLDAŞI"

"Bana çok güzel bakıyor, bebek gibi… Kalbimin ve yolumun yoldaşı diyebilirim. Aşığım kendisine. Evlilik teklifini kabul ettim. Birkaç ay içinde de nikah masasına oturacağız” açıklamasını yapmıştı.



