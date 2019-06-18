Geçen günlerde, Zekeriyaköy'deki villasının bahçesinde sevgilisi Murat Akıncı ile evlenen Zerrin Özer, birkaç gündür zor günler geçiriyor.

Evlendiği günden itibaren eşi hakkında birçok kadını dolandırdığı yönünde haberlere maruz kalan Özer, bugün menajeri Kemal Aslan aracılığı ile kamuoyuna bir açıklama yaptı.

Ünlü şarkıcı, evliliğinin temelden sarsıldığını ve Murat Akıncı'ya boşanma davası açtığını belirtti.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Değerli basın mensupları;

16 Haziran Pazar günü evlenen Zerrin Özer ve Murat Akıncı hakkında iki gündür basında yer alan haberlerle birlikte evlilik birliğinin temelden sarsıldığı görülmüştür.

Zerrin Özer, biraz önce bana boşanma kararını açıklamıştır. Gerekli yasal süreç için işlemler tarafımızdan başlatılmıştır.

SAYGILARIMLA

KEMAL ASLAN

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ZERRİN ÖZER'İN 3. EVLİLİĞİYDİ

Zerrin Özer ilk evliliğini müzisyen Alper Önal ile 1990'da yapmış, mutluluğu bir yıl sürmüştü.

2006'da 49 yaşındayken kendinden 22 yaş küçük olan Levent Süren ile nikah masasına oturmuş ama 2009'da boşanmıştı.

Şarkıcı, uzun süren yalnızlığını 2017'de o günlerde adını sır gibi sakladığı Murat Akıncı ile bozmuştu.

Diyet ve spor sayesinde 106 kilodan 76'ya düşen Zerrin Özer 34 yaşındaki sevgilisi ile pazar günü izdivaç yaptı.