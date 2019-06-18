Şarkıcı Zerrin Özer'in önceki akşam nikâh masasına oturduğu eşi Murat Akıncı hakkında art arda bomba iddialar ortaya atıldı. Bu iddiaların sahipleri; Seda, Esra ve Nur Hanım Kanal D'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına canlı katıldı.

ESRA: ALTINLARIMI BOZDURTTU

"Sosyal medyadan tanıştık 2016 yılında, o dönem annemi kaybetmiştim. Duygusal boşluktayken hayatıma girdi. Hepsini bile bile beni kurban seçti. Maddi olarak kaybettim ama şükürler olsun manevi olarak kaybetmedim. Murat Akıncı, koltuk döşemeci.

'ORADA SİGORTAM ATTI'

İki buçuk ay görüştük 30 bin TL kaybettim, Trabzon bileziğimi verdim. En son bana 'Telefonunu sat bana para gönder' dedi. Orada sigortam attı. Sonrasında bana annesiyle birlikte hakaretler yağdırdı. Öz babasının ikinci eşi bana 'Evimize gelip, evladımın telefonunu alıp gitti' dedi.

SEDA: 400 BİN TL PARAMI ALDI

"Mahmut Atalay olarak tanıtmıştı bana kendisini o yüzden uzun süre polis ulaşamadı. İlk seferinde elinde çekle geldi yanıma, "Çeki bozdurabilmek için 12 TL'ye ihtiyacım var" dedi. "Saat beşte para gelecek öderim" demişti ama beşten sonra sürekli hakaret ve tehditlerle karşılaştım. Paralar da daha yüksek rakamlara çıkmaya başladı.

'SEVGİLİ DEĞİLDİK'

Karşı koyamadım en büyük nedeni de Sevilay Hanım'ın (annesi) haftada iki üç gün Eyüp Sultan'a gitmesi ve muskalarla gezmesi. Bunlar beni etkiledi. Parayı vermek istemedim ama karşı koyamadım, tutuldum kaldım. Biz Mahmut'la sevgili değildik. Mahmut kardeşini okula kaydettirdi, benim eğitim danışmanı olduğum okula. Öyle tanıştım onunla ve annesiyle. Ben Mahmut'un bu tarz bir insan olduğunu bilmiyordum. Bizim aramızdaki para transferleri kardeşini okula kayıt ettirmesiyle başladı. Bana para ödedi sonra fazlasını aldı. Ayrıca sadece kadınları değil iş adamlarını da dolandıran bir adam. Eğitim konusundan devam ettiğimiz için ikinci kez kardeşini Amerika'ya yolladım. O sırada para veremiyorlardı, ben verdim. Bana geri ödeyecekler diye. Ama sonradan öğrendim ki kardeşi okula dahi gitmemiş.

'ÖDEYECEĞİZ' DEDİ ÖDEMEDİ

Toplamda 400 bin TL para kaptırdım. Paraları istediğimde annesi Sevilay Hanım devreye girdi. Bana "Şubat ayında sana bütün borçları ödeyeceğiz" dedi. Ama ödemedi böylece ben de sevgililerine, dolandırdıkları insanlara mesajlar attım.

Annesi borçları ödemeyince ben Mahmut'tan istedim. Beni tehdit etmeye başladı. Eşimin iş yerini, telefon numarasını her şeyini bulmuştu. Eşime de gidip beni tefecinin elinden kurtardığını ve 20 bin TL daha vermesini gerektiğini söyledi. Çocuğumu da tehdit etti. Çocuğunu kaçırırım falan diye. Daha sonra savcılığa başvurdum.

'ZERRİN HANIM BU KONULARLA HİÇ İLGİLENMİYOR'

Zerrin Özer'in menajeri Kemal beyle konuştum. Ama o bana Zerrin Hanım'ın bu konularla hiç ilgilenmediğini belirtti. Çünkü Mahmut ona bunların hepsinin iftira olduğunu ve 1 TL bile almadığını söylemiş. Daha sonra menajeri beni "Zerrin Özer'in kariyerini zedelediniz hepinizi dava edeceğim" diyerek tehdit etti.

NUR: KELLEMİ AYIPLI FOTOĞRAFLARA MONTAJ ETMEKLE TEHDİT ETTİ

Ben kendisini Mahmut diye tanımıştım. Sosyal medyadan. Katılmış olduğum bir geceden buluyor beni, Instagram'dan etiket yapmıştım. O zaman kurumsal bir firmanın genel müdürüydüm. Çıkma teklifi etti bana. Ben de şans vermek istedim. Benden 50 bin ve 30 bin TL olmak üzere iki para istedi kardeşim Amerika'da diye. Daha yeni görüşmeye başlamıştık bir de benden hediyeler falan istedi. Ben bir şaşırdım ama yine de bekledim. O dönem ünlü iş adamının yakın bir konumunda çalıştı. Daha sonra kovuldu oradan. Bana evlenme teklifi etti, "Kadınım, canım karım" falan diye.

'ÇARŞAF ÇARŞAF DOSYALARLA ÇIKSIN HEPSİ'

Bana şöyle bir tehditte bulundu daha sonra montaj yapıp "Seni yetişkin sitelerine koyarım diye dava ettim daha sonra da ölüm tehdidinde bulundu. Bunlar iddia değil gerçek çünkü ben mahkemeyi kazandım. Cezası da paralı cezaya çevrildi. Zerrin Hanım gitsin T.C'sini versin, bütün haltları çıksın ortaya çarşaf çarşaf dosyalarla. Gökte ararken yerde bulduk biz bu adamı. Sahte kimlikle dolaşıyor çünkü. 21 Kadının birleşmiş dosyası var. Evrakları da size yolladım, bakın bakalım ne iddiasıymış. Yürek varsa mahkemeye versinler bizi her şey ortaya çıksın.

Çok tehlikeli bir insanla evli, çok oynuyor. O yüzden Zerrin anlamaz cehennem çukurundan çıkmış bir iblis o. Falcı, büyücü gibi. Size daha yüzlerce kişi ulaşacak, hepimiz yalancıyız da devlette mi yalancı. Zaten Adnan Oktar'ın da müridi.

'SENİ ÖLDÜRÜP İNŞAAT ÇUKURUNA ATARIM'

Bu adamın lisansı kadınları nasıl ikna ederim, nasıl aşık ederim kendime üzerine kurulu. Ben o paraları vermedim, vermediğim için de "Seni öldürüp inşaat çukuruna atarım, kelleni ayıplı fotoğraflara montajlarım, sitelere koyarım" dedi."

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