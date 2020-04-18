Magazin Zeyd’in ‘Alın Yazısı’na Burak King desteği

Zeyd’in ‘Alın Yazısı’na Burak King desteği

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Zeyd’in ‘Alın Yazısı’na Burak King desteği

Rap müziğin sevilen isimlerinden Zeyd, yeni single’ı Alın Yazım’ı dinleyicileriyle buluşturdu. Sözlerini kuzeni Burak King’le birlikte yazan genç rapçi, yeni şarkısının heyecanını yaşıyor.

18 Nisan 2020, Cumartesi 15:52 Son Güncelleme:
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Sözü ve müziği Burak King ve Zeyd’e ait olan Alın Yazım şarkısının aranjesini Özkan meydan ve Alican Özbuğutu yaptı. Klibinin yönetmen koltuğuna ise Onur Elmas otururken görüntü yönetmenliğini Murat Demir üstlendi.

Salgın nedeniyle klip çekimine gelemedi

Şarkının son kısımlarını seslendiren Burak King, klip çekimine COVİD19 sebebiyle uluslararası uçuşların yasaklanmasından dolayı gelemedi. Burak King, kendi sahnelerini Hollanda’dan çekip gönderdi. Çekimleri 2 gün süren klibin maliyeti ise 30 bin lira oldu.

"Umarım çok sevilir"

MMP Müzik etiketiyle yeni şarkısını piyasaya çıkaran Zeyd, “Oldukça heyecanlı bir dönemdeyim. Bu şarkıma oldukça güveniyorum. Burak King’le birlikte keyifle yazdığımız bu şarkıya uzun zamandır çalışıyoruz. Uzun bir emeğin ürünü olan bu eserimiz umarım çok sevilir. Şarkının sonuna doğru dinleyicilerimize Burak King sürprizi de yaptık. Sevenlerimize bu karamsar günlerde bir nebzede olsa keyiflendirmeyi istedik. Umarım dinleyen herkes keyif alır” dedi.


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