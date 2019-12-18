Zeynep Alkan pavyon şarkıcısı oldu
Hamdi Alkan’ın yönettiği ‘Kırk Yalan’da oynayan Alkan'ın kızı Zeynep Alkan "Sette babamla çok resmiyiz" dedi.
Hamdi Alkan’ın yönettiği ‘Kırk Yalan’da kızı Zeynep Alkan pavyon şarkıcısı ‘Natalie’yi canlandırıyor. 22 yaşındaki oyuncu, “Sette baba-kız değil, yönetmen-oyuncu ilişkimiz vardı. Resmi ve soğuk.
'Babam işinde çok titiz, haliyle hareketlerime dikkat ettim'
Babam işinde disiplinli, titiz ve çok çalışkan. Haliyle hareketlerime çok dikkat ettim, rolüme çok çalıştım, yoruldum. Ama set ekibi ile eğlenmesini de bildim” diye konuştu.
***İtalya Roma’daki Link Campus University’de oyunculuk eğitimi alan Zeynep Alkan’ın Instagram’da 530 bin takipçisi var.
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