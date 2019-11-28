Zeynep Bastık sevenleriyle buluştu
Akasya’da bağımsız müzik sahnesinden, söyleşilere, yazar buluşmalarından illüstrasyon ve fotoğraf sergilerine kadar birçok etkinliğin yer aldığı FAZ.1; Zuhal Müzik ve FAZ Creative iş birliği ile gerçekleşti.
İki gün boyunca binlerce misafiri ağırlayan festivalde; sevilen sanatçılar Manga, Zeynep Bastık, Hey! Douglas ve Nova Norda da söyleşiler aracılığıyla Akasya misafirleri ile buluştu.
'Cesur olmak yeterli'
Zeynep Bastık, kendisi gibi müzikte başarılı olmak isteyen yeni yeteneklere de burada seslenmeyi ihmal etmedi:
“Kendisine güvenen herkese tavsiyem cesur olmaları. YouTube gibi tüm dünyaya erişebileceğiniz bir mecra varken bir şeyler çalmak ve cesur olmak yeterli".
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