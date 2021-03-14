Magazin Zeynep Dizdar'ın en acı günü: Babası hayatını kaybetti

Zeynep Dizdar'ın en acı günü: Babası hayatını kaybetti

Magazin

Zeynep Dizdar'ın en acı günü: Babası hayatını kaybetti

Şarkıcı Zeynep Dizdar, sosyal medya hesabı üzerinden babası Kamuran Dizdar'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

14 Mart 2021, Pazar 18:25 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

4 yıl önce annesini kaybeden ünlü şarkıcı, bu kez babasını kaybettiğini açıkladığı paylaşımında, "Acı ve üzüntü içindeyim. Ne olur dualarınızı eksik etmeyin. Hepiniz sağ olun, nurlarla uyu babacığım. Seni çok seviyorum. Anne ve babaların hakkı ödenmez bu dünyada siz birbirinize kavuştunuz cennet olsun mekanınız" ifadelerine yer verdi.

İlgili Haberler
Eski manken Karahan Çantay'a acı veda!



Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
14 Mart 2021 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
Nasıl geçti sahi koronalı bir yıl?
Şirin Sever
Funda Duru
Bir Instagram hesabının anatomisi: Lady Gaga
Funda Duru
Uğur Alkapar
Minik konsey
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
Toksik bir evliliği gösteren 10 işaret
Mehmet Coşkundeniz
Yasemin Candemir
Ekonominin derin girdapları ve yükselen yıldızları
Yasemin Candemir
Gökçen Erdoğan
Bu çağ kadınların yüzünü güldürecek
Gökçen Erdoğan
Elif Demirtaş Bilir
Herkes bir günlüğüne kadın olsun!
Elif Demirtaş Bilir
Suna Akyıldız
Cenaze evinde kutlama yapılır mı?
Suna Akyıldız
Hande Kazanova
8 Mart haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!
Öner Döşer
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
Bekir Saçar
Sosyetik hanımlar klip oyuncusu oldu
Bekir Saçar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Megan Barton Hanson'un pozları olay oldu