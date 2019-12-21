Zeynep Koçak, acı haberi sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

'İlk defa bu kadar büyük bir acı yaşıyorum'

"İlk defa bu kadar büyük bir acı yaşıyorum. Nasıl başa çıkarım onu da bilmiyorum. Benim canım babam, her şeyim, huzur içinde uyu. Benim hayatta kalma rehberim sendin... Şimdi yerimi, yönümü göremeden karanlıkta ilerliyorum. Seni çok seviyorum"





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