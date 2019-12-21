Zeynep Koçak'ın babası hayatını kaybetti

Zeynep Koçak'ın acı günü... Oyuncunun babası hayatını kaybetti.

21 Aralık 2019, Cumartesi 13:30 Son Güncelleme:
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Zeynep Koçak'ın babası hayatını kaybetti

Zeynep Koçak, acı haberi sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

'İlk defa bu kadar büyük bir acı yaşıyorum'

 "İlk defa bu kadar büyük bir acı yaşıyorum. Nasıl başa çıkarım onu da bilmiyorum. Benim canım babam, her şeyim, huzur içinde uyu. Benim hayatta kalma rehberim sendin... Şimdi yerimi, yönümü göremeden karanlıkta ilerliyorum. Seni çok seviyorum"


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