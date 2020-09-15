Evinin içinin görüntülendiğini düşünen ünlü şarkıcı, iddiasına göre aşağıya bakıp dronu kumanda eden kişiye “Ne yapıyorsun sen?” diye sordu ve “Evine bakıyorum” yanıtını aldı.

Zeynep Mansur, aynı binada oturduğunu sonradan öğrendiği kişi hakkında karakola giderek şikâyette bulundu. İfade için çağrılan şahıs, yalnızca evinde bıraktığı köpeğini izlediğini söyleyerek şarkıcıdan özür diledi. Mansur, “Oturduğum rezidansın yönetimi de rapor tuttu karakolda. Tutanağım baki. Şikâyetten vazgeçtim ama korkuyorum. Bu olay bende psikolojik baskı yarattı. Bir insan, evindeki köpeğe dışarıdan dron ile neden bakar? Bir daha aynı şey olursa avukatım savcılığa başvuracak” dedi.