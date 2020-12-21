Zeynep Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı'nın nişan çiçeği olay oldu
Hacı Sabancı ile yaklaşık 3 yıldır aşk yaşadığı Nazlı Kayı aile arasında nişanlandı. Tören, Nazlı Kayı’nın Bursa’daki ailesinin villasında gerçekleşti. Sabancı’nın Nazlı Kayı ve ailesine götürdüğü çam ağacına benzeyen dev aranjman olay oldu.
21 Aralık 2020, Pazartesi 08:43 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Ömer-Arzu Sabancı’nın oğullarından, DENSA Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hacı Sabancı Eylül 2017’de Nazlı Kayı ile aşk yaşamaya başlamıştı. Sevgililer evlilik yolunda ilk adımı attı. Ama öncesinde perşembe akşamı maaile Ömer Sabancı’nın 61’inci yaşını Kanlıca’daki yalılarında kutladılar. Gelin adayı da kutlamadaydı.
Cuma günü ise hep birlikte Bursa’ya Nazlı Kayı’yı ailesinden istemeye gittiler. Kahveler içildi, yüzükler takıldı. Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı düğün için corona virüs salgınının bitmesini bekleyecek.
Hacı Sabancı kız istemeye giderken devasa bir çiçek götürdü. Çiçek sosyal medyada çam ağacına benzetildi. Arzu Sabancı ile Nazlı Kayı bu fotoğrafları Instagram’da paylaşıp nişanı duyurdu.
;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
BUNLARI DA OKUYUN