Magazin Zeynep Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı'nın nişan çiçeği olay oldu

Zeynep Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı'nın nişan çiçeği olay oldu

Magazin

Zeynep Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı'nın nişan çiçeği olay oldu

Hacı Sabancı ile yaklaşık 3 yıldır aşk yaşadığı Nazlı Kayı aile arasında nişanlandı. Tören, Nazlı Kayı’nın Bursa’daki ailesinin villasında gerçekleşti. Sabancı’nın Nazlı Kayı ve ailesine götürdüğü çam ağacına benzeyen dev aranjman olay oldu.

21 Aralık 2020, Pazartesi 08:43 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ömer-Arzu Sabancı’nın oğullarından, DENSA Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hacı Sabancı Eylül 2017’de Nazlı Kayı ile aşk yaşamaya başlamıştı. Sevgililer evlilik yolunda ilk adımı attı. Ama öncesinde perşembe akşamı maaile Ömer Sabancı’nın 61’inci yaşını Kanlıca’daki yalılarında kutladılar. Gelin adayı da kutlamadaydı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Cuma günü ise hep birlikte Bursa’ya Nazlı Kayı’yı ailesinden istemeye gittiler. Kahveler içildi, yüzükler takıldı. Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı düğün için corona virüs salgınının bitmesini bekleyecek.

Hacı Sabancı kız istemeye giderken devasa bir çiçek götürdü. Çiçek sosyal medyada çam ağacına benzetildi. Arzu Sabancı ile Nazlı Kayı bu fotoğrafları Instagram’da paylaşıp nişanı duyurdu.

İlgili Haberler
Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı nişanlandıHacı Sabancı, Nazlı Kayı'yı ailesinden istedi


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
21 Aralık 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
2020'de olan biten
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
Yeni yılda aşkınızı tazelemek için ipuçları
Mehmet Coşkundeniz
Funda Duru
Kaan Karahan: Sesimi uzun süre keşfedemedim hatta ergenlikte karga sesliydim
Funda Duru
Uğur Alkapar
Oyuncuna sahip çık
Uğur Alkapar
Sercan Yaşar
Parti bekçiniz geldi
Sercan Yaşar
Bekir Saçar
2020’ye damgasını vuran magazin olayları
Bekir Saçar
Elif Demirtaş Bilir
Demet Özdemir, Doğduğun Ev Kaderindir'de devleşti!
Elif Demirtaş Bilir
Gökçen Erdoğan
Erotik oyuncakların zararı var mı?
Gökçen Erdoğan
İrem Haliloğlu
Yay burcunda gerçekleşecek tam Güneş Tutulması burcunuzu nasıl etkileyecek?
İrem Haliloğlu
Hande Kazanova
14 Aralık haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Tam tutuluyoruz!
Öner Döşer
Yasemin Candemir
Kilo vermenin sırrı mide botoksu mu?
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Naz Elmas, photoshop’un ayarını kaçırdı