Ömer-Arzu Sabancı’nın oğullarından, DENSA Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hacı Sabancı Eylül 2017’de Nazlı Kayı ile aşk yaşamaya başlamıştı. Sevgililer evlilik yolunda ilk adımı attı. Ama öncesinde perşembe akşamı maaile Ömer Sabancı’nın 61’inci yaşını Kanlıca’daki yalılarında kutladılar. Gelin adayı da kutlamadaydı.

Cuma günü ise hep birlikte Bursa’ya Nazlı Kayı’yı ailesinden istemeye gittiler. Kahveler içildi, yüzükler takıldı. Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı düğün için corona virüs salgınının bitmesini bekleyecek.

Hacı Sabancı kız istemeye giderken devasa bir çiçek götürdü. Çiçek sosyal medyada çam ağacına benzetildi. Arzu Sabancı ile Nazlı Kayı bu fotoğrafları Instagram’da paylaşıp nişanı duyurdu.



