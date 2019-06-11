Zeynep yakın arkadaşlarına ve Instagram’daki takipçilerine, herkese örnek olacak bir çağrıda bulundu: ''Bana hediye almak yerine, lütfen LÖSEV’de (Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı) açtığım kampanyaya destek verin.''

Zeynep Selvili Çarmıklı 26 Haziran'da 32'nci yaşını kutlayacak.

Zeynep Selvili Çarmıklı bir yıl önce 'Pembe Fili Düşünme' adlı kitap yazmıştı.