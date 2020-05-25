Oyuncu Hazım Körmükçü ile boşanan Hilal Özdemir, 2. Sayfa programına görüntülü olarak bağlanarak nafakası yatmadığı için aylardır ekonomik güçlükler çektiğini anlatırken gözyaşlarına boğulmuştu. Bunun üzerine Hazım Körmükçü'nün eski nişanlısı spor spikeri Zeynep Tandoğan, sosyal medya hesabından açıklama yaparak ünlü oyuncuyla ilişkisinin aylar önce bittiğini açıkladı.

Tandoğan Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Hazım Körmükçü ile nişanlılığımız aylar önce sonra ermiştir. Ancak, bu sabah basında çıkan haberler sonrası bana yöneltilen sorular bu açıklamayı yapma zorunluğu doğurmuştur" ifadelerini kullandı.

Hazım Körmükçü ve Hilal Özdemir olaylı bir şekilde boşanmıştı. Hazım Körmükçü, 14 yıllık evli olduğu şarkıcı Hilal Özdemir’den ayrıldıktan sonra 2016 yılında Zeynep Tandoğan’la ilişki yaşamaya başlamıştı.

Zeynep Tandoğan’la da sorunlar yaşayan Körmükçü daha önce sevgilisine şiddet uygulamıştı. Kanlar içinde kalan spiker, polisi arayarak şikayetçi olmuştu. Zeynep Tandoğan ve sevgilisi daha sonra ise barışmıştı.