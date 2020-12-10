Magazin Zeynep Tokuş cesaretini toplayıp karantina odasına girdi

Zeynep Tokuş cesaretini toplayıp karantina odasına girdi

Magazin

Zeynep Tokuş cesaretini toplayıp karantina odasına girdi

Eşi Koronavirüse yakalanan Zeynep Tokuş maske, siperlik ve eldivenle eşinin kaldığı odayı temizledi.

10 Aralık 2020, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Zeynep Tokuş’un eşi Erdem Yılmaztürk bir süre önce koronavirüse yakalandı. Tedavisi evde devam ediyor. Zeynep Tokuş eşinin kaldığı odayı dezenfekte ederken çekilen videosunu Instagram’da yayınladı. Erdem Yılmaztürk’ün camın ardından kaydettiği görüntünün altına şu notu düştü: “Kocanın karantina odasını temizlemek için cesaretini topla ve tüm özel güçlerini kullan.” Bazı takipçileri ‘Terminatör Zeynep ve makineli tüfeği’ şeklinde espriler yaptı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Mehmet Coşkundeniz
Canlı yayında küfür kıyamet
Mehmet Coşkundeniz
Sercan Yaşar
Kardeş savaşları
Sercan Yaşar
Uğur Alkapar
İşler değişti
Uğur Alkapar
Filiz Özkol
9 Aralık 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Bekir Saçar
Öykü Çelik'in Survivor 2021'de ne giyeceğini çok merak ediyorum
Bekir Saçar
Gökçen Erdoğan
İlişkinize bağımlı olmayın
Gökçen Erdoğan
Öner Döşer
Cesaret ve kararlılık zamanı
Öner Döşer
Hande Kazanova
7 Aralık haftası burçlar
Hande Kazanova
Funda Duru
Bir Instagram hesabının anatomisi: Dilara Fındıkoğlu
Funda Duru
Şirin Sever
Mayo sorusu artık prim yapmıyor, geçmiş olsun!
Şirin Sever
İrem Haliloğlu
İkizler burcunda Ay Tutulması: Dürüst olan kazanır!
İrem Haliloğlu
Elif Demirtaş Bilir
Masumlar Apartmanı’nda roller değişti
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
Tembel kızlar için cilt bakım tüyoları
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Özlem Yıldız, oğlu için toprağa yatırım yaptı