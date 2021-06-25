Artvin’de henüz 4 yaşında aniden rahatsızlanan Zeynep Altun hastaneye götürüldü. Tetkiklerde ileri kalp yetmezliği teşhisi konulan Zeynep, tedavi için Ege Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Şikayetleri daha da artmaya başlayan Zeynep, bir süre sonra acil organ nakli listesine alındı. Doktorları da yapay kalp destek cihazı takılması kararı aldı. Bu süreçte aile de kızlarının tedavisi için İzmir’e taşındı.

KALBİNİ ÇANTADA TAŞIYOR

İzmir’de 9 yıldır yapay kalple yaşamını sürdüren 17 yaşındaki Zeynep, resimlerde çizdiği kalbe kavuşmak için umutla bekliyor. Tek başına banyo bile yapamadığını söyleyen genç kız “Yanımda taşımam gereken cihaz ve piller var. Bunlar olmadan dışarıya çıkamıyorum” diyor. Anne Gönül Altun ise 9 yıldır kızına uygun kalp çıkmadığı için üzgün. Bu da ülkemizde organ bağışının ne kadar az olduğunun bir göstergesi.

Resime meraklı olan Zeynep "Hep sağlam kalp çizmeye çalışıyorum. Çizdiğim sağlam kalbe kavuşmak istiyorum' diyor...

Köln’de yaşayan Beyza Sümeyra Doğan (24), 4 yıl önce menenjit türevi “Meningokok” nedeniyle iki kolunu ve ayaklarını kaybetti, böbreği de iflas etti. Annesi Mihriban Doğan’ın bağışladığı böbrek ile hayata tutunan ve protez el-ayak kullanan Beyza, çift kol nakli için Antalya’daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nin yolunu tuttu. Kol ve yüz nakilleriyle tanınan Prof. Dr. Ömer Özkan ile görüştü.

DÜNYACA ÜNLÜ MERKEZ

Yapılan testler uygun çıkınca Beyza, çift kol nakli olmak için kadavradan bağış bekleme sırasına kaydoldu. Genç kız “Tek hayalim bir an önce uygun bir donör bulunup ameliyat olmak” derken; Prof. Özkan ise “Beyza çok motive ve istekli” diye konuştu. Özkan 20 hastanın yüz, 43 hastanın çift kol nakli beklediğini; 5 yüz nakli, 3 çift kol nakli yapan tecrübeli bir ekibe sahip olduklarını kaydetti.

Geçirdiği hastalık nedeniyle uzuvlarını yitiren Beyza Doğan'ın yaşama sevinci görülmeye değer