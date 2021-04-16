Magazin Zeyno Günenç, "Gurur duyuyorum" diyerek paylaştı

Zeyno Günenç, "Gurur duyuyorum" diyerek paylaştı

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Zeyno Günenç, 'Gurur duyuyorum' diyerek paylaştı

Bir dönemin fenomen dizileri arasında yer alan ‘Çocuklar Duymasın’da Orçun karakterine hayat veren Alp Eren Khamis uluslararası bir dizide performansını sergileyecek.

16 Nisan 2021, Cuma 17:03 Son Güncelleme:
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Çocuklar Duymasın dizisinde dominant teyze Gönül ve Selami'nin oğlu Beton Orçun'u canlandıran Alp Eren Khamis, başarısıyla herkesi gururlandırdı.

YABANCI BİR YAPIMDA ROL ALACAK

Dizide Orçun'un annesini oynayan Zeyno Günenç, Instagram hesabından 17 yaşına giren genç oyuncunun son halini paylaşarak bir de müjde verdi. Günenç paylaşımında "Benim bir taneciğim uluslararası dijital bir platformda ve de yabancı bir yapımda çekime başlıyor. Gurur duyuyorum onunla" ifadelerini kullandı.

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