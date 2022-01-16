Pişirirken bütün sokağı kokutacak ve yerken de tadı hafızalara kazınacak zeytin ezmeli poğaça tarifi, evde yapabileceğiniz en lezzetli poğaçalardan. Peki, zeytin ezmeli poğaça nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız zeytin ezmeli poğaça tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

ZEYTİN EZMELİ POĞAÇA TARİFİ

Zeytin ezmeli poğaça malzemeler

Hamur için:

2 çay bardağı ılık su

2 çay bardağı ılık süt

2 adet yumurtanın beyazı (sarısını üstüne)

2 yemek kaşığı oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı

2 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı şeker

1 paket instant maya

1 çay bardağı sıvı yağ

5-6 su bardağı un

İçi için:

Zeytin ezmesi

Üzeri için:

Susam

ZEYTİN EZMELİ POĞAÇA YAPILIŞI

Öncelikle hamur için un ve tuz hariç tüm malzemeleri karıştırın.

Daha sonra tuzu ve unu ekleyerek yoğurun. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur olmalı.

Mandalina büyüklüğünde bezeler yapın.

El yardımıyla açılan bezenin içine zeytin ezmesi sürüp uzunlamasına bir tur dönecek kadar rulo yapın.

Tepside de 10-15 dakika bekletin.

Üzerine ayrılan yumurta sarısını sürüp, hafif susamlayın.

Önceden 180 derecede ısıtılmış fırında 20-25 dakika kadar pişirin.



