Zeytin ezmeli poğaça nasıl yapılır? Zeytin ezmeli poğaça tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
Günün her saati afiyetle yiyebileceğiniz zeytin ezmeli poğaça tarifi, favori lezzetiniz olacak şahane bir tarif. Peki, zeytin ezmeli poğaça nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı tat alacağınız ve tadına asla doyamayacağınız zeytin ezmeli poğaça tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
16 Ocak 2022, Pazar 10:50 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Pişirirken bütün sokağı kokutacak ve yerken de tadı hafızalara kazınacak zeytin ezmeli poğaça tarifi, evde yapabileceğiniz en lezzetli poğaçalardan. Peki, zeytin ezmeli poğaça nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız zeytin ezmeli poğaça tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
ZEYTİN EZMELİ POĞAÇA TARİFİ
Zeytin ezmeli poğaça malzemeler
Hamur için:
- 2 çay bardağı ılık su
- 2 çay bardağı ılık süt
- 2 adet yumurtanın beyazı (sarısını üstüne)
- 2 yemek kaşığı oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı
- 2 tatlı kaşığı tuz
- 2 yemek kaşığı şeker
- 1 paket instant maya
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 5-6 su bardağı un
İçi için:
- Zeytin ezmesi
Üzeri için:
- Susam
- Öncelikle hamur için un ve tuz hariç tüm malzemeleri karıştırın.
- Daha sonra tuzu ve unu ekleyerek yoğurun. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur olmalı.
- Mandalina büyüklüğünde bezeler yapın.
- El yardımıyla açılan bezenin içine zeytin ezmesi sürüp uzunlamasına bir tur dönecek kadar rulo yapın.
- Tepside de 10-15 dakika bekletin.
- Üzerine ayrılan yumurta sarısını sürüp, hafif susamlayın.
- Önceden 180 derecede ısıtılmış fırında 20-25 dakika kadar pişirin.
BUNLARI DA OKUYUN