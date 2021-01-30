Türkiye Zeytinburnu ilçesinde bilboard ve reklam yerleri kiraya verilecek

Zeytinburnu ilçesinde bilboard ve reklam yerleri kiraya verilecek

Türkiye

Zeytinburnu ilçesinde bilboard ve reklam yerleri kiraya verilecek

Zeytinburnu İlçesinde kain, sunum levhaları, (145 adet sabit kenar sunum levhası (Billboard) ile 40 adet orta alan sunum levhası (CLP) 5 yıl süreyle işletilmek üzere ihaleyle kiraya verileceği duyuruldu.

30 Ocak 2021, Cumartesi 17:33 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Zeytinburnu İlçesinde kain, sunum levhaları, (145 adet sabit kenar sunum levhası (Billboard) ile 40 adet orta alan sunum levhası (CLP) 5 yıl süreyle işletilmek üzere ihaleyle kiraya verilecek. İhaleye katılacak olanlar, ihale ilanında belirtilen gün ve saatte istenilen belgelerle hazır bulunmaları gerekmektedir" açıklaması yapıldı.

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