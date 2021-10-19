Zeytinburnu'nda feci kaza! Araç tramvay yoluna girdi!
İstanbul Zeytinburnu'da panelvan araç tramvay yoluna girerek tramvaya çarptı. Akşemsettin-Mithatpaşa durakları arasında meydana gelen kaza nedeniyle seferlerde aksama yaşandı. Metro İstanbul'dan T1 Kabataş Bağcılar Tramvay Hattı seferleri için açıklama yapıldı.
19 Ekim 2021, Salı 14:27 Son Güncelleme:
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Zeytinburnu Akşemsettin-Mithatpaşa durakları arasında tramvay yoluna giren panelvan araçla tramvay çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmazken, seferlerde aksama yaşandı.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, " T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda geçici bir süre için seferlerimiz, Kabataş-Akşemsettin ve Bağcılar-Zeytinburnu istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.
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