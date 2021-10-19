Türkiye Zeytinburnu'nda feci kaza! Araç tramvay yoluna girdi!

Zeytinburnu'nda feci kaza! Araç tramvay yoluna girdi!

Türkiye

Zeytinburnu'nda feci kaza! Araç tramvay yoluna girdi!

İstanbul Zeytinburnu'da panelvan araç tramvay yoluna girerek tramvaya çarptı. Akşemsettin-Mithatpaşa durakları arasında meydana gelen kaza nedeniyle seferlerde aksama yaşandı. Metro İstanbul'dan T1 Kabataş Bağcılar Tramvay Hattı seferleri için açıklama yapıldı.

19 Ekim 2021, Salı 14:27 Son Güncelleme:
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Zeytinburnu Akşemsettin-Mithatpaşa durakları arasında tramvay yoluna giren panelvan araçla tramvay çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmazken, seferlerde aksama yaşandı.



Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, " T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda geçici bir süre için seferlerimiz, Kabataş-Akşemsettin ve Bağcılar-Zeytinburnu istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.


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