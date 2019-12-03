Zeytinler burs olacak

Kolejin lise üç öğrencileri Demir Lübiç, Deren Cengiz ve Arjen Yumuk, geliştirdikleri ‘ACI Zeytin Hasadı Projesi’ ile okul bahçesindeki zeytinleri değerlendirdi. Zeytin hasadı düzenleyen öğrenciler, topladıkları zeytinleri TARİŞ Tepeköy Tesisleri’ne gönderdi.

Öğrenciler, üretilen zeytinyağından elde edecekleri gelirle hem bahçedeki zeytinlikleri güçlendirecekler hem de okulun burs fonuna destek olacak. Projeye kendisi de ACI mezunu olan İzmir Ticaret Borsası (İTB) Başkanı Işınsu Kestelli de destek verdi. İTB öğrencilerin zeytin hasadına teknik destek sağladı.