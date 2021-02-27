Tadını çok seveceğiniz zeytinli poğaça tarifi favori tarifiniz olacak. Sevdiklerinize hazırlamak için zeytinli poğaça tarifi arıyor ya da zeytinli poğaça nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Zeytinli poğaça tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...

ZEYTİNLİ POĞAÇA TARİFİ

Zeytinli poğaça malzemeleri

2.5 su bardağı un

1.5 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı zeytinyağı

100 gram tereyağı

1 yumurta

1 paket kabartma tozu

200 gram beyaz peynir

Yarım demet dere otu

1 kase kalamata zeytin

1 çorba kaşığı susam

1 çorba kaşığı çörek otu

Zeytinli poğaça yapılışı

Yumurtanın akını sarısından ayırın. Tereyağını oda ısısında yumuşatın. Beyaz peyniri ufalayın. Kalamata zeytinlerin çekirdeklerini çıkartıp doğrayın. Unu bir kaba eleyin. Yoğurt, zeytin yağı, tereyağı, yumurta akı ve kabartma tozunu hamur yoğurma kabına alıp karıştırın. Pürüzsüz orta sertlikte bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Dere otunu temizleyip kıyın ve peynirle harmanlayın. Hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlak yada elips şeklinde avucunuzun içinde açın. Ortasına peynirli karışımdan paylaştırıp kapatın. Poğaça hamurlarını yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin. Üzerlerine kalan yumurta sarısını sürün, çörek otu ve susam serpiştirin. Isıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında 35 dakika pişirin.



