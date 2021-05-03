Zihinsel Antiaging

9 Mayıs tarihinde güzellik gezegeni Venüs de İkizler burcuna geçiş yapacak. Güzellik ve sağlık konularında İkizler temalarının yoğun olacağı bir döneme giriyoruz.

Medikal astrolojide sinir sistemini yöneten İkizler burcu, cilt yaşlanması sürecinde oldukça etkilidir. Stres yaşlanmayı hızlandıran en temel faktörlerin başında gelir. Sürekli stres ortamında kalan beden, alarmdadır ve stres hormonları olan kortizol ve adrenalin salgılar. Ciltte kolajen ve elastin deformasyonu hızlanır, uykusuzluk artar, cilt onarımı yavaşlar. Hızlı ve erken yaşlanma kaçınılmaz olur.

Merkür her ne kadar İkizler burcunda kuvvetli konumda olduğundan dolayı olumlu özelliklerini sergileyecek olsa da, zihni çok yoğun çalıştıracak ve sonuç olarak yorucu zihinsel etkiler getirecektir. Zihin yorulduğunda beden sağlıklı çalışamaz. Dolayısıyla bu dönem zihni dinlendiren aktiviteler yapmak büyük önem kazanacak.

Öneriler

*Uyku düzeni önemli! Her gün yaklaşık 7-8 saat uyku önerilir. Aynı saatler arasında uyumak da çok faydalıdır, özellikle 23.30-06.30 arasında uykuda olmak, melatonin dengesini sağlayacağından gençleştirici etkiler sunar.

*Yoga, pilates, yürüyüş, egzersiz bedene faydalı olduğu kadar, zihne de yarar sağlar. Özellikle bu dönem düzenli egzersiz yaparak zihnimizi rahatlatabiliriz.

*Hoş kokulu bakım ürünleri, aromaterapik ürünler fiziksel ve psikolojik faydalar sunar. Rahatlatıcı uçucu yağ formüllerini konunun uzmanlarından öğrenebilir ve yaşamınıza katabilirsiniz.

*Bu dönem sürekli yeni şeyler öğrenmek isteyeceğiz. Eğitimler, kitaplar, filmler bize çok iyi gelecek. İşin sırrı çok dağılmamak… Aynı anda birkaç konu takip edebiliriz, ama abartmamak kaydıyla😊

Venüs İkizler’de El Bakım Zamanı

Medikal astrolojide İkizler burcu aynı zamanda elleri yönetir. Bu dönem ellere bakım yapmak, hem hızlı gençleştirici etkiler sunacak hem de rahatlatıcı etkileri ile strese karşı savaşacak. Ellerinize besleyici bir krem ile yapacağınız düzenli masajların yatıştırıcı etkileri beklentinizin çok üzerinde olacaktır.

Doğru Masaj Gençleştirir

Bu dönem masaj yaptırmak veya kendi kendinize masaj uygulamak, her zamankinden daha yarar sağlayacak. Masajla uygulanan bakım ürünlerinin etkisi maksimum düzeyde olacaktır. Her gün tüm yüz ve vücuda kısa süre de olsa masaj uygularsanız gençlik aşısı yaptırmış gibi hissedebilirsiniz. (kendiniz masaj yapıyorsanız mutlaka ellere, ayaklara ve bacaklara uygulayın)

Detoks Vakti

Ay küçülüyor, bu hafta özellikle Çarşamba ve Perşembe günleri Ay Balık burcunda seyahat ederken diyet yapmak, detoks uygulamak fazlalıkların atılması için çok etkili olacaktır. (sağlık problemleriniz varsa diyet ve detoks konusunu mutlaka hekiminize danışın.)

Sağlıklı ve keyifli bir hafta dilerim.

Not: içerik genel bilgilendirme amaçlıdır, tıbbi teşhis veya tavsiye yerine geçemez