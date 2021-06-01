Zincire vurulan küçük kız açlık yüzünden hayatını kaybetti

Bir sığınmacı kampında babasının zincirlediği ve baygın halde götürüldüğü hastanede açlık nedeniyle çok hızlı yemek yediği için boğularak ölen Nahla'nın hikayesi New York Times'ta yayınlandı.

Suriye'nin İdlib kentindeki bir mülteci kampında babası ve ablasıyla yaşayan Nahla Osman'ın hikayesi... Annesi Türkiye'ye kaçmıştı; babasının ise onu kampta dolaşmaması için zincirlediği, hatta bazen bir kafese koyduğu herkesçe biliniyordu.









4 Mayıs günü kampta yaşayanlar onu baygın halde buldu ve yakındaki Killi köyünün hastanesine götürdü. Ablasının anlatımına göre, bu sırada çok aç kalmış olan Nahla kendisine verilen yemeği o kadar hızlı yedi ki, boğularak öldü.

Resmi ölüm raporunda da beslenme yetersizliği çektiği ve ölüm nedeninin boğulma olduğu yazıyordu.

New York Times (NYT) gazetesi, Suriye'deki iç savaşın insani trajedisini bir kez daha gözler önüne seren bu olayın peşine düştü. Kampta NYT'ye konuşanlar, Nahla'nın yaşadıklarını, baba Issam Osman'ın psikolojisini ve koşulların ağırlığını anlattı.



