Ziraat Türkiye Kupası'nda program belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçlarının programı belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada çeyrek final rövanş maçları 26, 27 ve 28 Şubat’ta oynanacak.
Karşılaşmaların programı şöyle:
26 Şubat Salı:
20.00 Ümraniyespor-Trabzonspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
27 Şubat Çarşamba:
14.00 Hatayspor-Galatasaray (Antakya Atatürk)
20.00 Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor (Bornova)
28 Şubat Perşembe:
20.00 Kasımpaşa-Akhisarspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
AA