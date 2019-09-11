Zırhlı askeri araç şarampole devrildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde zırhlı askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu 3 asker hafif yaralandı.

11 Eylül 2019, Çarşamba 17:11 Son Güncelleme:
A A
Zırhlı askeri araç şarampole devrildi

Alınan bilgiye göre, devriye görevi için ilçeye bağlı Esnemez köyüne giden güvenlik güçlerini taşıyan Doğubayazıt İlçe Jandarma Komutanlığına ait zırhlı araç, Ağrı-İran kara yolunun Esnemez köyü yol ayrımında şarampole devrildi.

Kazada yaralanan 3 asker, Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...