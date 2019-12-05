Ziron tarifi: Ziron nasıl yapılır?
Halk arasında siron ya da ziran adıyla da bilinen yöresel bir lezzet olan ziron tarifi bu aralar oldukça revaçta. Doğu ve Karadeniz bölgelerinin vazgeçilmez tadı olan ziron yemeği, yufka ve kıymayla yapılmaktadır. Pratik olarak hazırlayabileceğiniz ve misafirlere şık sunumlarla ikram edebileceğiniz enfes bir lezzete sahip. Ziron tarifi arıyor ve ziron nasıl yapılır merak ediyorsanız detaylar haberimizde.
Pratik yemek tarifi arıyor ve bu yemeğin aynı zamanda yöresel bir tat olmasını istiyorsanız ziron tarifi tam aradığınız tarif olabilir. Doğu ve Karadeniz bölgesine ait olan ziron tarifi hem kolay yapılabilen bir tarif hemde çok lezzetli. Eğer "ziron tarifi, ziron nasıl yapılır" merak ediyorsanız haberimize bakın.
Ziron tarifi: Ziron nasıl yapılır?
Ziron malzemeleri
- 3 adet yufka
- 500 gram orta yağlı kıyma
- 2 adet kuru soğan
- Tuz- Karabiber
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- 750 mililitre tavuk suyu
- 2 su bardağı yoğurt
- 2 diş sarımsak
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber
Ziron yemeği yapılışı
Geniş bir tavaya 3 yemek kaşığı sıvı yağ koyup soğanı küçük doğrayıp kıyma ile beraber suyunu çekene kadar kavurun. Tuzunu ve karabiberini ekleyip karıştırın. Yufkaları ikiye katlayıp üst üste dizin. 3-4 parmak genişliğinde bir rulo yapın. Sonra bu ruloyu yine 3 parmak genişliğinde dilimlere ayırarak küçük yufka ruloları elde edin. Bunları kesik kısımları üste gelecek şekilde tepsiye dizin. 200 dereceye ayarlanmış fırında kızarana kadar pişirin.
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