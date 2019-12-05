Pratik yemek tarifi arıyor ve bu yemeğin aynı zamanda yöresel bir tat olmasını istiyorsanız ziron tarifi tam aradığınız tarif olabilir. Doğu ve Karadeniz bölgesine ait olan ziron tarifi hem kolay yapılabilen bir tarif hemde çok lezzetli. Eğer "ziron tarifi, ziron nasıl yapılır" merak ediyorsanız haberimize bakın.

Ziron tarifi: Ziron nasıl yapılır?

Ziron malzemeleri

- 3 adet yufka

- 500 gram orta yağlı kıyma

- 2 adet kuru soğan

- Tuz- Karabiber

- 1 yemek kaşığı domates salçası

- 1 yemek kaşığı tereyağı

- 1 yemek kaşığı sıvı yağ

- 750 mililitre tavuk suyu

- 2 su bardağı yoğurt

- 2 diş sarımsak

- 1 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

Ziron yemeği yapılışı

Geniş bir tavaya 3 yemek kaşığı sıvı yağ koyup soğanı küçük doğrayıp kıyma ile beraber suyunu çekene kadar kavurun. Tuzunu ve karabiberini ekleyip karıştırın. Yufkaları ikiye katlayıp üst üste dizin. 3-4 parmak genişliğinde bir rulo yapın. Sonra bu ruloyu yine 3 parmak genişliğinde dilimlere ayırarak küçük yufka ruloları elde edin. Bunları kesik kısımları üste gelecek şekilde tepsiye dizin. 200 dereceye ayarlanmış fırında kızarana kadar pişirin.

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