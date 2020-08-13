Türkiye Ziya Selçuk'tan okullar için yeni açıklama

Ziya Selçuk'tan okullar için yeni açıklama

Türkiye

Ziya Selçuk'tan okullar için yeni açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların açılması ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu.

13 Ağustos 2020, Perşembe 13:08 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların açılmasıyla ilgili sosyal medya hesabından son dakika açıklamasında bulundu.

"Bu ülkenin 1 milyondan fazla öğretmeni var. Ben de onlardan biriyim" diyen Bakan Selçuk, "Hepimiz çocukların yanında olacağız. Gerçekten inanırsak, askıya aldığımız ‘okul heyecanını’ bu yıl da layıkıyla yaşar, çocuklarımıza yaşatırız. İşe lütfen, maskemizi takarak başlayalım" açıklamasını yaptı.




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