Ziya Selçuk'tan uzaktan eğitim çağrısı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim konusunda velilere önemli bir çağrıda bulundu.
28 Mayıs 2020, Perşembe 11:14 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Velilere çağrıda bulunan Bakan Selçuk, "Çocuklar sıkıldılar" diyerek uzaktan eğitimi boşlamamalardır. Okul açık olsaydı “sıkıldı” diye eğitime ara vermeyip, bayram sonu derslere dönecektik' dedi.
Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle;
Velilerimizden ricam “Çocuklar sıkıldılar” diyerek uzaktan eğitimi boşlamamalarıdır. Okul açık olsaydı “sıkıldı” diye eğitime ara vermeyip, bayram sonu derslere dönecektik. Biz,19 Haziran’a kadar uzaktan eğitimle derslerin takibindeyiz. Zorunluluk olmayabilir ama sorumluluk bâki.
https://twitter.com/ziyaselcuk/status/1265910791276040193
İlgili Haberler
BUNLARI DA OKUYUN