Ziynet Sali Erkan Erzurumlu ile evlendi

Bir süredir gitaristi Erkan Erzurumlu ile aşk yaşayan şarkıcı Ziynet Sali bu akşam dünyaevine girdi.

Ziynet Sali sevgilisi Erkan Erzurumlu’dan Sevgililer Günü’nde evlenme teklifi almıştı.

''HER ŞEY SAHNEDE BAŞLADI''

Yakın çevresine “Her şey sahnede başladı. Çok mutluyuz. Her an sürpriz bir evlilik olabilir” demişti.

Ziynet Sali'nin bu bu mutlu gecesinde nikah şahitleri KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Ersin Tatar oldular.

Aileleri ve yakın dostlarının katıldığı 150 kişilik davetlinin hazır bulunduğu düğünün konsepti yasemin çiçekleri teması üzerine kuruldu.

GELİNLİK CENGİZ ABAZOĞLU’NDAN

Modacı Cengiz Abazoğlu'nun tasarladığı gelinliği giyen Sali, “İlk kez ve sevdiğim adamla evleniyorum” dedi.

Girne’de gerçekleşen düğüne, KKTC’nin önde gelen simalarının yanı sıra Türkiye’den de çok sayıda konuk katıldı.





Ünlü şarkıcı nikah öncesi çekilen fotoğrafları da Instagram hesabından paylaştı.