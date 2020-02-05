Magazin Ziynet Sali: Her kadın bunu tatmalı

Ziynet Sali: Her kadın bunu tatmalı

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Ziynet Sali: Her kadın bunu tatmalı

Ziynet Sali kendisinden 10 yaş küçük gitarist sevgilisi Erkan Erzurumlu ile geçtiğimiz eylül ayında evlenmişti. Ünlü şarkıcı anne olmak istediğini söyleyerek "Her kadın bunu tatmalı" ifadelerini kullandı.

05 Şubat 2020, Çarşamba 23:42 Son Güncelleme:
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Eylül ayında Erkan Erzurumlu ile dünya evine giren Ziynet Sali anne olmak istediğini açıkladı.

Ünlü şarkıcı, “Her kadının annelik duygusunu tatması gerektiğini düşünüyorum. Sağlıklı ve doğru bir zamanda olsun istiyorum. Ama bir şey yapmıyorum, her şey akışta” diye konuştu.

''Her şey sahnede başladı''

Evlenme kararı almadan önce yakın çevresine “Her şey sahnede başladı. Çok mutluyuz. Her an sürpriz bir evlilik olabilir” diyen Sali, yakın zamanda bir sürpriz daha yapabilir gibi görünüyor.


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