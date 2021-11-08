Zonguldak Filyos Limanı güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları 2021: Zonguldak Filyos Limanı güvenlik alımı başvuruları ne zaman? En az lise mezunu 165 personel alınacak
Zonguldak Filyos Limanı güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları belli oldu. 28 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek sınav sonucunda en az lise mezunu 150 erkek ve 15 kadın aday Zonguldak Filyos Limanı güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecek. Peki, 2021 Zonguldak Filyos Limanı güvenlik alımı başvuruları ne zaman? İşte ayrıntılar…
08 Kasım 2021, Pazartesi 17:11 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Zonguldak Filyos Limanı güvenlik görevlisi alımı sınavları İstanbul, Ankara ve Zonguldak’ta gerçekleştirilecek. Sınava katılmak isteyen adayların başvuruları ise, 200 TL sınav ücretini yatırdıktan sonra değerlendirmeye alınacak. Peki, Zonguldak Filyos Limanı güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları 2021 şartları neler? Zonguldak Filyos Limanı güvenlik alımı başvuruları ne zaman? İşte ayrıntılar…
ZONGULDAK FİLYOS LİMANI GÜVENLİK ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Zonguldak Filyos Limanı Özel Güvenlik Görevlisi Seçme Sınavı için başvurular, 5 Kasım tarihinde başladı, 12 Kasım 2021 tarihinde ise son bulacak.
Sınav ise 28 Kasım 2021 Pazar günü saat 10.00’da gerçekleşecek.
ZONGULDAK FİLYOS LİMANI GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI 2021
- 1 Ocak 1982 ya da sonra bir tarihte doğmuş olmak
- En az lise mezunu olmak
- Silahlı özel güvenlik kimlik kartının bulunması ve belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması
- Kadın adaylar için 1.65 ve üzeri boyda olmak
- Erkek adaylar için 1.75 ve üzeri boyda olmak
- Erkek adayların askerlikle ilişiklerinin bulunmamaları
- İletişim ve konuşma problemlerinin bulunmaması
- Güvenlik görevlisi kanunları kapsamında yer aldığı şekilde, sağlık probleminin olmaması
- Ekip çalışmasına uyumlu olmak
- Değişik vardiyalarda çalışma durumuna uygun olmak
- 5188 sayılı kanunda bulunan maddeler hakkında bilgi sahibi olmak
SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
Zonguldak Filyos Limanı güvenlik görevlisi alımı sınav ücreti 200 TL olarak belirlendi. Adaylar, //odeme.meb.gov.tr adresinden "MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi" hesabına kredi kartıyla ödemeler yapabildikleri gibi, Türkiye Halk Bankası, Ziraat Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası ve üzerinden sınav ücretini ödeyebilecekler.
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