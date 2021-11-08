Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Zonguldak Filyos Limanı güvenlik görevlisi alımı sınavları İstanbul, Ankara ve Zonguldak’ta gerçekleştirilecek. Sınava katılmak isteyen adayların başvuruları ise, 200 TL sınav ücretini yatırdıktan sonra değerlendirmeye alınacak. Peki, Zonguldak Filyos Limanı güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları 2021 şartları neler? Zonguldak Filyos Limanı güvenlik alımı başvuruları ne zaman? İşte ayrıntılar…

ZONGULDAK FİLYOS LİMANI GÜVENLİK ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Zonguldak Filyos Limanı Özel Güvenlik Görevlisi Seçme Sınavı için başvurular, 5 Kasım tarihinde başladı, 12 Kasım 2021 tarihinde ise son bulacak.

Sınav ise 28 Kasım 2021 Pazar günü saat 10.00’da gerçekleşecek.

ZONGULDAK FİLYOS LİMANI GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI 2021

1 Ocak 1982 ya da sonra bir tarihte doğmuş olmak

En az lise mezunu olmak

Silahlı özel güvenlik kimlik kartının bulunması ve belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması

Kadın adaylar için 1.65 ve üzeri boyda olmak

Erkek adaylar için 1.75 ve üzeri boyda olmak

Erkek adayların askerlikle ilişiklerinin bulunmamaları

İletişim ve konuşma problemlerinin bulunmaması

Güvenlik görevlisi kanunları kapsamında yer aldığı şekilde, sağlık probleminin olmaması

Ekip çalışmasına uyumlu olmak

Değişik vardiyalarda çalışma durumuna uygun olmak

5188 sayılı kanunda bulunan maddeler hakkında bilgi sahibi olmak

SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Zonguldak Filyos Limanı güvenlik görevlisi alımı sınav ücreti 200 TL olarak belirlendi. Adaylar, //odeme.meb.gov.tr adresinden "MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi" hesabına kredi kartıyla ödemeler yapabildikleri gibi, Türkiye Halk Bankası, Ziraat Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası ve üzerinden sınav ücretini ödeyebilecekler.

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