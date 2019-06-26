Kaza, saat 21:00 sıralarında sahil yolunda meydana geldi. Oğuzhan Aydın (24) yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak yürüyüş yolunu aşıp çalılık alana uçtu. Kaza anında şans eseri yürüme yolunda kimse bulunmazken, sürücü Oğuzhan Aydın otomobilden kendi imkanları ile çıktı. Kazadan yara almadan kurtulan Oğuzhan Aydın, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Çevredekiler ve itfaiye ekipleri, aracın altına yada çevresinde yaralı olup olmadığı kontrol etti. Otomobil, çekiciyle kaldırıldıktan sonra ekipler kaza yerinden ayrıldı.

DHA