Zonguldak'ta saat 18.00 sıralarında, bir maden ocağında çalışma sırasında meydana gelen göçükte, 2 işçinin mahsur kaldı.

DİĞER İŞÇİ DE YOLDA HAYATINI KAYBETTİ

Maden ocağından ilk olarak Hasan Yıldız (30) çıkarıldı. Sağlık ekipleri, müdahalede bulunduğu Yıldız'a, kalp masajı yaptı. Bu sırada ocak önünde bekleyenler, 'hadi Hasan'ım dayan diye bağırdı'. Yıldız, Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ağır yaralı olarak kurtarılan Hasan Yıldız (30) hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi.

Ardından Erkan Cankurt maden ocağından çıkarıldı. Ocak önünde sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede, Cankurt’un hayatını kaybettiği tespit edildi. Cankurt’un cesedi, aynı hastanenin morgunu kaldırıldı.









FETÖ BAĞLANTISI OLAN MADEN OCAĞI KAPATILMIŞTI

Olayın meydana geldiği maden ocağının, Haziran 2016’da FETÖ bağlantısı olduğu tespit edilen Balçınlar Madencilik’e ait olduğu ortaya çıktı. Ocağın kapatılan şirketle birlikte mühürlendiği ve üretime kapandığı öğrenildi. TTK yetkilileri de, ocağın iki yıldan beri mühürlü olduğunu belirtti.



