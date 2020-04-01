Zoom, Facebook’a veri sızdırdığı nedeniyle davalık oldu

Görüntülü sohbet uygulamaları, corona virüs ardından daha da popüler hale geldi

Video konferans uygulaması Zoom , kullanıcıların Facebook hesabı olmasa bile, yasadışı bir şekilde kişisel verileri Facebook ile paylaştı.

Dünya çapında milyonlarca insan corona virüs önlemlerinin bir parçası olarak evden çalışmaya zorlandığından, uygulama popülerlikte artış yaşadı.

Geçtiğimiz pazartesi günü bir Kaliforniya federal mahkemesinde açılan dava, şirketin kullanıcılarına verilerinin Facebook'a ve muhtemelen diğer üçüncü taraflara gönderildiğini bildiremediğini belirtti.

Zoom'un, kullanıcılarını, verilerinin Facebook'a ve muhtemelen diğer üçüncü taraflara gönderildiği konusunda bilgilendirme yapmadığı belirtildi. Dava dosyasında “Zoom, kullanıcılarına yetersiz güvenlik önlemleri kullanacağını ve kişisel bilgilerin, yetkisiz bir şekilde üçüncü tarafın izlemesine izin vereceğini bildirmiş olsaydı kullanıcılar, Zoom’u kullanmaya istekli olmazdı” denildi.

Bu endişelere rağmen, işletmeler, okullar ve hatta hükümetler toplantı yapmak ve sunum yapmak için uygulamayı kullanmaya devam ederken, Zoom aynı zamanda arkadaşlar ve ailelerin sanal olarak buluşması için popüler bir platform olmaya devam ediyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın sosyal medya hesabı Twitter'da yaptığı paylaşımda, kabinesiyle Zoom üzerinden toplantı yaptığı görüldü.

Zoom hakkındaki iddialara şirketin kurucusu Eric Yuan’dan yanıt geldi. Yuan, “Başlangıçta kullanıcılarımıza platformumuza erişmenin başka bir kolay yolunu sunma konusunda iOS için Facebook SDK kullanarak 'Facebook ile Giriş Yap' özelliğini uyguladık ancak Facebook SDK'nin gereksiz cihaz bilgilerini topladığının farkına vardık. Bu nedenle iOS istemcimizde Facebook SDK'yi kaldırmaya karar verdik” dedi.



