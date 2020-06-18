Zoom ücretsiz kullanıcılara da uçtan uca şifreleme sunacak

Zoom CEO’su Eric Yuan, kısa süre önce Zoom’u kötü amaçlarla kullananlara karşı FBI ve diğer yerel kanun uygulayıcılarla çalışmak için uçtan uca şifreleme özelliğini ücretsiz aramalarda hariç tuttuklarını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından pek çok kişi ve kuruluş, şirketin bu politikasını ağır bir şekilde eleştirmişti.

Bu tepkilerin ardından Zoom’un CEO’su Yuan’dan da bir geri adım geldi. Yuan, sivil özgürlük örgütleri, çocuk güvenliği savunucuları, şifreleme uzmanları, hükümet temsilcileri başta olmak üzere kullanıcılarla yaptığı görüşmelerden sonra bu ayrımcılığı kaldırmaya karar verdi. Zoom, Temmuz ayından itibaren hem ücretli hem de ücretsiz kullanıcılar için uçtan uca şifreleme özelliğini sunacak.

Aralık 2019’da günlük 10 milyon kullanıcıya hizmet veren Zoom, corona virüs pandemisiyle birlikte günlük 300 milyon kullanıcıya ulaşmıştı.