Kim Kardashian’ın (39) öncülüğünde başlayan aile hayatını anlattığı reality şovu, 12 yıldır ekranlarda. Şovun en çok kazanan isimleri Kim Kardashian ve kardeşleri Kylie Jenner (22) ile Kendall Jenner (24) oldu. Diğer kardeşlerden Khloe (35) ve Kourtney Kardashian (40) geri planda kaldı. Geçen haftalarda Kim, ablası Kourtney’yi ‘fazla ketum’ davrandığı için şovdan kovmakla tehdit etmişti.

Bayrak açtı

Kim ile Kourtney sürtüşmesine Khloe ve Kylie de katıldı ve Kim’in tarafında oldular. Çünkü tüm özel hayatlarını anlattıkları bu şov hepsi için bir servet kaynağı.

Kourtney uğradığı baskı karşısında son bölümde, “Daha fazla bölüm çekmek istemiyorum” diyerek rest çekti. Gelecek sezonda olup olmayacağı bilinmiyor.

Fotoğraflar: Instagram

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