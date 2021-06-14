Zorla güzellik olur

2021 yılına damgasını vuran en önemli gezegen açılarından biri bu hafta gerçekleşecek. 22 yılda bir oluşan Satürn-Uranüs kare açısını bu yıl üç kez deneyimliyoruz. İlki Şubat ayındaydı, ikincisi 15 Haziran’da meydana gelecek. İlkinden farklı olarak bu kez Satürn retro harekette…

Yoğun değişim baskısı yaratacak olan bu açı, sinirsel gerginlik yapabilir. Bu gerilim psikolojimizi zorlayacağı kadar cildimizi de olumsuz etkileyecektir. Hava elementi Kova burcunda yer alan retro Satürn, Uranüs ile zorlu açısıyla sinirsel problemlerin yanı sıra dolaşım sorunları da yaratabilir. Ayrıca yine hava elementi İkizler’deki retro Merkür de bu sorunları arttırabilir. Üstelik bir süredir etkili olan Merkür-Neptün karesinin zorlukları hala devam ediyor olacak.

Alerjik reaksiyonlar, ciltte donukluk ve matlaşma, cilt kuruluğu, gözaltlarında torbalanma, vücutta ödem, portakal kabuğu görünümü, saçlarda cansızlık ve dökülme problemleri görülebilir.

Ancak zorlu etkilere rağmen gençleşebilir ve güzelleşebiliriz.

Zorla güzellik önerileri

*Çok sıcak veya soğuk suyla temastan kaçının, banyo ve duşta ılık su tercih edin.

*Uyku öncesi ılık duş yapın, rahatlatıcı etki sunar, gerginlikten dolayı uykusuzluk problemini hafifletir.

*Cilt ve vücut nemlendiricilerini günlük düzenli kullanın.

*Saçlar her gün şampuanlanıyorsa ek saç bakım maskeleri kullanarak yıpranmanın önüne geçin.

*Ciltte kolajen deformasyonu bu dönem daha fazla olabilir, ek kolajen takviyeleri kullanabilirsiniz, faydalı olacaktır.

*Manikür ve pedikür bakımlarını ihmal etmeyin. Eller ve ayakların rahatlaması tüm vücudu sakinleştirir.

*Gıda intoleransı artabilir. Gaz, şişkinlik, ishal veya kabızlık yapan besinlere özellikle bu dönem dikkat edin.

*Ağır makyaj cildi yoracaktır. Yoğun ten makyajları yerine BB veya CC kremler, kalın rujlardansa renkli dudak parlatıcıları tercih edilebilir. Daha taze, rahat ve genç bir görünüm sunacaktır.

*Satürn-Uranüs karesi hormonal dengeyi de zorlayabilir. Sonuç olarak erken menapozu da tetikleyebilir. İlgili belirtiler gözlemleniyorsa hekim desteği almakta fayda var.

*Düzenli uyku çok önemli. Her gün aynı saatler arasında uyumak ve sirkadiyen ritme uygun dinlenmek de gökyüzünün erken yaşlandırıcı etkilerini önleyecektir.

*Kafein, sigara, alkol tüketimini azaltmak vücudun strese karşı baş edebilme becerisini arttırır. Gergin açıların olduğu dönemlerde buna dikkat edelim.

*Rahatlatıcı yoga, meditasyon, nefes çalışmaları faydalı olacaktır.

Ay büyüyor, kalorilere dikkat!

Yeniay Dolunay arasında ayın büyüme evresindeyken yediklerimiz vücut tarafından daha çok emilir, dolayısıyla kilo yapıcı etkileri de artar. Stresli gökyüzü açılarının olduğu dönemlerde de kendimizi daha çok yemeye içmeye verebiliriz. Fiziksel açlığın dışında psikolojik açlık ön planda olabilir. İşte kilo alma sinyallerinin çaldığı zamanlardır bunlar. Hele de ay büyüyorsa… Bu hafta beslenmemize dikkat edelim, abur cubur ve sağlıksız yüksek kalorili gıdalardan uzak duralım.

Sağlıklı günlere!

Sevgilerimle

Not: içerik genel bilgilendirme amaçlıdır, tıbbi teşhis veya tavsiye yerine geçemez.