Zorunlu okul öncesi eğitim hazırlığı

Okul öncesi eğitimin zorunlu olması için 17 bin yeni dersliğe ihtiyaç olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 20 bine yakın öğretmene de ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Bakan Selçuk, konuyla ilgili şunları söyledi: “Okul öncesi eğitim programlarını üniversitelerde dönüştürmeye ihtiyaç var.

Finansal olarak tedbir alınmalı. Okul öncesiyle ilgili 2023 hazırlığımız var.

Kısa bir süre ötelenebilir ama bu bizim temel amacımız” dedi.