Züğürt milyoner! 14 yıl sonra ilk kez görüntülendi

Lotodan vuran 15 milyon dolarlık ikramiye ile İngiltere’nin en ünlü talihlisi olan Karl Crompton (48) masal gibi bir hayatı geride bıraktı. 1996’da milyoner olan Crompton o dönem haftada 140 dolara restorasyon işlerinde çalışıyordu. İşi bırakıp 10 yıl lüks ve hızlı bir hayat sürdü. 2006’da çocukluk aşkı hemşire Nicole Roach ile evlendi. Eşinin yönlendirmeleriyle servetini 30 milyon dolara çıkardı. İki çocukları oldu. Crompton, aldığı araziye 5 milyon dolarlık bir malikane yaptırdı.

MİLYONLUK TATİLLER

Ancak bu evlilik geçen yıl bitti. Sözleşmeleri olmadığı için Roach, eşinin servetinin yarısını alacak. Crompton, malikaneden ayrıldı. Crompton, çocuklarının geleceğini garanti altına aldıktan sonra eski hayatına döndü. 14 yıl sonra dün ilk kez görüntülendi. Bir inşaatta çalışıyordu. Crompton, mesai bitince milyoner olduktan 1.5 yıl sonra aldığı cipiyle şantiyeden ayrıldı. Crompton, servetinin 5 milyon dolarını tatiller ve otomobillere harcamıştı. Tek başına yaşayacağı evi de kendisi inşa edecek.